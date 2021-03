IND vs ENG ODI Series: Team India में Select होने पर Prasidh Krishna को Glenn McGrath ने दी मुबारकबाद

नई दिल्ली: इंग्लैंड (England) के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का आगाज 23 मार्च से होने जा रहा है, जिसके लिए टीम इंडिया (Team India) में कर्नाटक (Karnataka) के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) को शामिल किया गया है.

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के पूर्व क्रिकेटर ग्लेन मैक्ग्रा (Glenn McGrath) ने प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) को लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, 'प्रसिद्ध कृष्णा तुम्हें इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय वनडे टीम में चुने जाने के लिए मुबारकबाद, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, गुड लक.'

भारतीय टीम में चुने जाने पर प्रसिद्ध कृष्णा ने कहा था, 'जब आप अपने देश के लिए खेलने के लिए पहली बार चुने जाने तो ये सपने लगता है. ये एक ख्वाब के सच होने जैसा है. मैं अपना रोल अदा करने और टीम की कामयाबी में योगदान देने को लेकर उत्साहित हूं. बीसीसीआई का शुक्रिया. शुरू करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता.'

Feels surreal when you get the call to play for your country

It's like a dream come true. Excited to play my part and contribute to the success of the team.

Thanks @BCCI. Can't wait to get started. https://t.co/IQ63JQDBXb

— Prasidh Krishna (@prasidh43) March 19, 2021