IND vs ENG ODI Schedule: टी20 में क्लीन स्वीप के बाद टीम इंडिया का मिशन वनडे, लौट रहे 4 धुरंधर, देखें शेड्यूल

India vs England ODI 2026: भारतीय क्रिकेट टीम टी20 सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप होने के बाद अब वनडे सीरीज में उतरेगी. इस सीरीज में भारत के दिग्गज खिलाड़ियों की फौज मैदान पर उतरेगी. पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, सुपरस्टार विराट कोहली, अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और तूफानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वापसी करने वाले हैं. इन दिग्गजों के आने से सीरीज का रोमांच डबल हो जाएगा.
भारत और इंग्लैंड की टीमें जुलाई 2026 में तीन मैचों की वनडे सीरीज में एक-दूसरे को कड़ी चुनौती देंगी. इस रोमांचक सीरीज के मुकाबले एजबेस्टन, सोफिया गार्डन्स और लॉर्ड्स जैसे प्रतिष्ठित मैदानों पर खेले जाएंगे. क्रिकेट प्रशंसक दुनिया की इन दो सबसे मजबूत टीमों के बीच एक कड़े मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं.
भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी खबर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी है, जो 2023 के बाद पहली बार वनडे क्रिकेट खेलते नजर आएंगे. हालांकि, फैंस उनकी वापसी से उत्साहित हैं. 32 वर्षीय बुमराह के लिए चुनौती यह होगी कि वह अपनी पुरानी लय हासिल कर सकें, क्योंकि वह फिलहाल अपनी सर्वश्रेष्ठ रिदम में नहीं दिख रहे हैं.
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Prince Yadav and Ravi Bishnoi named as replacements for injured Harshit Rana and Varun Chakaravarthy in #TeamIndia's squads for #ENGvIND ODIs and #ZIMvIND T20Is, respectively.
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— BCCI (@BCCI) July 12, 2026
पहला वनडे: 14 जुलाई 2026, एजबेस्टन (बर्मिंघम) – दोपहर 3:30 बजे.
दूसरा वनडे: 16 जुलाई 2026, सोफिया गार्डन्स (कार्डिफ) – शाम 5:30 बजे.
तीसरा वनडे: 19 जुलाई 2026, लॉर्ड्स (लंदन) – दोपहर 3:30 बजे.
भारतीय चयन समिति ने टीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान चोटिल हुए हर्षित राणा की जगह प्रिंस यादव को वनडे टीम में शामिल किया गया है. दूसरी ओर, वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई को जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए चुना गया है. हर्षित राणा हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हुए हैं और अब वह रिकवरी के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे.
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जो रूट, जैकब बेथेल, जेम्स कोल्स, विल जैक्स, रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सैम करन, लियाम डॉसन, टॉम बैंटन, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जोश टंग.
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव.