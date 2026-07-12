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IND vs ENG ODI Schedule: टी20 में क्लीन स्वीप के बाद टीम इंडिया का मिशन वनडे, लौट रहे 4 धुरंधर, देखें शेड्यूल

India vs England ODI 2026: भारत और इंग्लैंड के बीच जुलाई 2026 में होने वाली हाई-वोल्टेज वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल और टीम अपडेट. वनडे में दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की वापसी होने वाली है. ऐसे में रोमांच और ज्यादा बढ़ जाएगा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 12, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:47 PM IST
IND vs ENG ODI Schedule: टी20 में क्लीन स्वीप के बाद टीम इंडिया का मिशन वनडे, लौट रहे 4 धुरंधर, देखें शेड्यूल
Image Credit: भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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