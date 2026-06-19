Virat Kohli ODI Record vs England: भारतीय क्रिकेट टीम को 1 जुलाई से इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां पहले 5 टी20I और फिर तीन वनडे मैच होंगे. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया और उसके फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. आईपीएल 2026 के फाइनल में हैमस्ट्रिंग चोट का शिकार हुए विराट कोहली (Virat Kohli) अब पूरी तरह तबाही मचाने के लिए तैयार हो रहे हैं. उनकी चोट में उम्मीद से कई गुना तेजी से सुधार हो रहा है. ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में वह मैदान पर नजर आ सकते हैं.
चोट के कारण वह भले ही अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाए, लेकिन बीसीसीआई (BCCI) सूत्रों के मुताबिक वह जल्द ही नेशनल क्रिकेट एकेडमी (अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) से फिटनेस क्लीयरेंस लेकर टीम से जुड़ेंगे.
भले ही विराट कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया हो, लेकिन वनडे में उनका राज आज भी बरकरार है. अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2027 को देखते हुए कोहली भारतीय टीम के सबसे बड़े ट्रंप कार्ड हैं. उनके हालिया आंकड़े किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस करने के लिए काफी हैं. विराट ने पिछली 7 पारियों में 123.20 की शानदार औसत से 616 रन बनाए थे, जिसमें 3 शतक शामिल थे.
आईपीएल 2026 में चोटिल होने से पहले कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी की थी. उन्होंने कुल 675 रन ठोक दिए थे. वह ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे थे, हालांकि बाद में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी बाजी मार गए.
जब बात वनडे फॉर्मेट की हो और सामने इंग्लैंड की चुनौती हो, तो किंग कोहली का बल्ला आग उगलने लगता है. उनके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि इंग्लैंड के गेंदबाज अभी से खौफ में होंगे. इंग्लैंड की पिचों पर विराट कोहली को बल्लेबाजी करना कितना पसंद है, यह उनके नीचे दिए गए आंकड़ों से साफ समझा जा सकता है.
विराट ने इंग्लैंड की धरती पर अब तक 33 वनडे खेले हैं, जिनमें 51.88 की औसत से कुल 1349 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 12 अर्धशतक और 1 शतक भी निकला है. साल 2019 में जब भारत ने इंग्लैंड की धरती पर वर्ल्ड कप खेला था, तब कोहली के बल्ले से अकेले 443 रन निकले थे. वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अब तक 38 मैचों में 41.8 की औसत से कुल 1397 रन बनाए हैं.
पहला वनडे: 14 जुलाई- बर्मिंघम (Birmingham)
दूसरा वनडे: 16 जुलाई- कार्डिफ (Cardiff)
तीसरा वनडे: 19 जुलाई- लॉर्ड्स (Lord's)