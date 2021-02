IND vs ENG: 400 विकेट हासिल करने वाले Ravichandran Ashwin ने खुद को बताया 'Accidental Cricketer'

अहमदाबाद: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) की बीच टेस्ट सीरीज में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) का जलवा देखने को मिला. अहमदाबाद टेस्ट (Ahmedabad Test) में उन्होंने 7 विकेट लिए और क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 400 विकेट पूरे किए. अब उनके टेस्ट विकेटों की संख्या 401 पर पहुंच गई है.

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) भी रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. भारतीय कप्तान ने उन्हें मौजूदा वक्त का ‘लेजेंड’ करार दिया लेकिन भारतीय ऑफ स्पिनर अश्विन ने कहा कि वो असल में अचानक ही क्रिकेटर बन गए.



टीम इंडिया में खेलने का ख्वाब पूरा

अश्विन ने बीसीसीआई टीवी से कहा, ‘मैं अचानक ही क्रिकेटर बना. मैं असल में क्रिकेट को चाहने वालों में शामिल था जो क्रिकेटर बन गया. मैं यहां अपना सपने को जी रहा हूं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीम इंडिया की तरफ से खेलूंगा.’ उन्होंने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन से उन्हें अहसास हुआ कि वह कितने खुशनसीब हैं जो उन्हें भारत की तरफ से खेलने का मौका मिला.

