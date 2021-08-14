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Riyan Parag

IND VS ENG: 'बाप को मत सीखा', Virat Kohli पर ऐसा ट्वीट कर बुरा फंसे Riyan Parag, भड़के फैंस

इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को लेकर राजस्‍थान रॉयल्‍स के युवा ऑलराउंडर रियान पराग (Riyan Parag) ने ट्वीट किया. जिसके बाद इस युवा खिलाड़ी पर फैंस जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं. 

IND VS ENG: &#039;बाप को मत सीखा&#039;, Virat Kohli पर ऐसा ट्वीट कर बुरा फंसे Riyan Parag, भड़के फैंस
FILE PHOTO

नई दिल्‍ली: इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. वहीं मिडल ऑर्डर के खिलाड़ियों की फॉर्म चिंता का सबब बनी हुई है. इंग्लिश टीम के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम के 7 खिलाड़ी मिलकर महज 97 रन ही बना पाए.टेस्ट में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने टीम को संभाला. इस दोनों खिलाड़ियो ने जबर्दस्त पारी खेली, रोहित ने जहां 83 रन बनाए वहीं केएल राहुल ने 129 रनों की शतकीय पारी खेली. 

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का बल्‍ला काफी वक्त से शांत हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना होती रहती है. हालांकि अब कुछ ऐसा हुआ है कि फैंस कोहली की साइड ले रहे हैं.

रियान पराग ने कोहली को लेकर किया ट्वीट

विराट कोहली (Virat Kohli) इंग्‍लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में कोहली गोल्‍डन डक हो गए थे वहीं दूसरे टेस्ट में उन्होंने 103 गेंदों पर 42 रन जरूर बनाए लेकिन बहुत वक्त से वो कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं. टीम के लिए उनकी फॉर्म चिंता की बड़ी वजह है. इंग्लैंड और भारत के बीच घमासान जारी है और फैंस को उम्मीदें है कि कोहली इस मैच की दूसरी पारी में कुछ धमाल मचा पाएंगे. 

इसी बीच राजस्‍थान रॉयल्‍स के युवा ऑलराउंडर रियान पराग (Riyan Parag) ने विराट कोहली (Virat Kohli) को लेकर एक ट्वीट किया है. जिसके बाद फैंस उन पर भड़क गए है. पराग ने ट्विटर पर लिखा, ‘बटन लगाकर और कॉलर नीचे करके... विराट कोहली में पहले जैसी वाइब नहीं है’.

 

युवा खिलाड़ी पर भड़के फैंस 

रियान पराग (Riyan Parag) के इस ट्वीट के बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है. फैंस उन पर भड़क रहे हैं कि कैसे उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के लिए ये बात बोली जब वो खुद एक छोटे खिलाड़ी है. 

 

 

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Tags:
Riyan ParagInd vs EngRiyan Parag brutally trolledVirat KohliIndia vs England
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