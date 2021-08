IND VS ENG: 'बाप को मत सीखा', Virat Kohli पर ऐसा ट्वीट कर बुरा फंसे Riyan Parag, भड़के फैंस

नई दिल्‍ली: इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. वहीं मिडल ऑर्डर के खिलाड़ियों की फॉर्म चिंता का सबब बनी हुई है. इंग्लिश टीम के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम के 7 खिलाड़ी मिलकर महज 97 रन ही बना पाए.टेस्ट में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने टीम को संभाला. इस दोनों खिलाड़ियो ने जबर्दस्त पारी खेली, रोहित ने जहां 83 रन बनाए वहीं केएल राहुल ने 129 रनों की शतकीय पारी खेली.

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का बल्‍ला काफी वक्त से शांत हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना होती रहती है. हालांकि अब कुछ ऐसा हुआ है कि फैंस कोहली की साइड ले रहे हैं.

रियान पराग ने कोहली को लेकर किया ट्वीट

विराट कोहली (Virat Kohli) इंग्‍लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में कोहली गोल्‍डन डक हो गए थे वहीं दूसरे टेस्ट में उन्होंने 103 गेंदों पर 42 रन जरूर बनाए लेकिन बहुत वक्त से वो कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं. टीम के लिए उनकी फॉर्म चिंता की बड़ी वजह है. इंग्लैंड और भारत के बीच घमासान जारी है और फैंस को उम्मीदें है कि कोहली इस मैच की दूसरी पारी में कुछ धमाल मचा पाएंगे.

इसी बीच राजस्‍थान रॉयल्‍स के युवा ऑलराउंडर रियान पराग (Riyan Parag) ने विराट कोहली (Virat Kohli) को लेकर एक ट्वीट किया है. जिसके बाद फैंस उन पर भड़क गए है. पराग ने ट्विटर पर लिखा, ‘बटन लगाकर और कॉलर नीचे करके... विराट कोहली में पहले जैसी वाइब नहीं है’.

Buttoned up and collar down Virat kohli isn't the same vibe ya #INDvENG — Riyan Parag (@ParagRiyan) August 12, 2021

युवा खिलाड़ी पर भड़के फैंस

रियान पराग (Riyan Parag) के इस ट्वीट के बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है. फैंस उन पर भड़क रहे हैं कि कैसे उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के लिए ये बात बोली जब वो खुद एक छोटे खिलाड़ी है.

Riyan parag first look yourself in the mirror then open ur mouth against our king kohli — @imsaiivisrk (@Saiveee1) August 12, 2021

Bro wicket lene ke baad dance kam karo aur jara game pe dhyaan do — Mumbhaukar (@mumbhaukar) August 12, 2021

I think u are the Indian team's batting coach and so u know he's not listing to his batting coach? Wtf? Don't post something stupid...! — Sowndharya (@Sowndha18058330) August 13, 2021

Haan ab Virat kohli ko hata kar tumhe he khilane wale hain team me — ANUBHAV KUMAR (@ANUBHAV80477163) August 13, 2021

Played a one or two good innings and talking about the captain of team India, shame on you — Shashank Raghuram (@ShashankRaghur2) August 13, 2021

Lol just count your digits first. — Paul Sumit (@PaulSumit4) August 13, 2021

If you get a chance you can't get evn closer to Rohit's centuries you are talking about king Kohli's batting skills , times matter wait and see @imVkohli will shut all mouths with his upcoming #CENTURY — Sai kiran (@kiranchittem23) August 13, 202