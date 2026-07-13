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IND vs ENG ODI: इतिहास रचने की दहलीज पर रोहित शर्मा, इंग्लैंड सीरीज में इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार

Most Runs in ODI: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में इतिहास रचने के लिए तैयार हैं. पाकिस्तान के दिग्गज इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें मात्र 20 रनों की जरूरत है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 13, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:13 PM IST
IND vs ENG ODI: इतिहास रचने की दहलीज पर रोहित शर्मा, इंग्लैंड सीरीज में इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार
Image Credit: रोहित शर्मा और इंजमाम उल हक. AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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