IND vs ENG ODI: इतिहास रचने की दहलीज पर रोहित शर्मा, इंग्लैंड सीरीज में इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार

Most Runs in ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली आगामी वनडे सीरीज में अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के मुहाने पर खड़े हैं. उन्हें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक से आगे निकलने के लिए केवल 20 रनों की दरकार है. इंग्लैंड में होने वाले इन तीन मैचों के दौरान रोहित के पास अपने शानदार करियर में एक और मील का पत्थर जोड़ने का बेहतरीन मौका होगा.
यह आगामी सीरीज पूर्व भारतीय कप्तान के लिए और भी महत्वपूर्ण है. वह कई महीनों के बाद विराट कोहली के साथ वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. भारतीय टीम जहां एक निराशाजनक टी20 दौरे के बाद वापसी करने के लिए बेताब होगी, वहीं रोहित शर्मा की नजरें व्यक्तिगत कीर्तिमानों पर भी टिकी होंगी.
Preps on in full flow #TeamIndia gearing up for the start of the #ENGvIND ODIs in Birmingham pic.twitter.com/Oj51A5m2al
— BCCI (@BCCI) July 13, 2026
मौजूदा समय में रोहित शर्मा के नाम 11,720 वनडे रन हैं, जिससे वे सर्वकालिक सूची में आठवें स्थान पर हैं. इंजमाम 11,739 रनों के साथ सातवें स्थान पर काबिज हैं. इसका मतलब है कि भारतीय सलामी बल्लेबाज को पूर्व पाकिस्तानी कप्तान से आगे निकलने के लिए सिर्फ 20 रनों की जरूरत है. रोहित के बेहतरीन रिकॉर्ड को देखते हुए यह उपलब्धि सीरीज की शुरुआत में ही हासिल हो सकती है.
इस विशिष्ट सूची में दिग्गज सचिन तेंदुलकर 18,426 वनडे रनों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं. उनके बाद विराट कोहली 14,797 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और वे खुद 15,000 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं. जहां कोहली एक और रिकॉर्ड की तलाश में हैं, वहीं रोहित के पास इतिहास के महानतम वनडे बल्लेबाजों की सूची में और ऊपर चढ़ने का मौका है.
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|रन
|सचिन तेंदुलकर
|भारत
|463
|18426
|विराट कोहली
|भारत
|311
|14797
|कुमार संगकारा
|एशिया/आईसीसी/श्रीलंका
|404
|14234
|रिकी पोंटिंग
|ऑस्ट्रेलिया/आईसीसी
|375
|13704
|सनथ जयसूर्या
|एशिया/श्रीलंका
|445
|13430
|महेला जयवर्धने
|एशिया/श्रीलंका
|448
|12650
|इंजमाम उल हक
|एशिया/पाकिस्तान
|378
|11739
|रोहित शर्मा
|भारत
|285
|11720
इंग्लैंड सीरीज भारत की सबसे अनुभवी बल्लेबाजी जोड़ीके पुनर्मिलन का भी गवाह बनेगी. टी20 सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के क्लीन स्वीप के बाद शुभमन गिल की सेना से फैंस को काफी उम्मीदें हैं. हाल के महीनों में अलग-अलग असाइनमेंट पर ध्यान देने के बाद रोहित-विराट फिर से ड्रेसिंग रूम साझा करेंगे. आगामी आईसीसी टूर्नामेंटों से पहले 50 ओवर के प्रारूप में लय हासिल करने के लिए उनका अनुभव भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा.
इंग्लैंड ने हमेशा मेहमान बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती दी है, लेकिन रोहित शर्मा ने बार-बार परिस्थितियों के अनुसार ढलने की अपनी क्षमता दिखाई है. उनका शांत स्वभाव, आकर्षक स्ट्रोक प्ले और आक्रामक सोच उन्हें भारतीय बल्लेबाजी क्रम का एक मुख्य खिलाड़ी बनाती है. इस सीरीज का हर रन न केवल भारत की जीत की संभावनाओं को मजबूत करेगा, बल्कि रोहित को सर्वकालिक रिकॉर्ड बुक्स में और आगे ले जाएगा.