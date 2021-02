IND vs ENG: पिच विवाद पर Rohit Sharma ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'सभी लोग अपने घरों का फायदा उठाते हैं'

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच फिलहाल टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने अंग्रेजों को 317 रन की करारी शिकस्त दी थी. इसके बाद माइकल वॉन (Michael Vaughan) और केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) जैसे इंग्लिश दिग्गजों ने भारतीय टीम के फेवर में पिच तैयार करने को लेकर सवाल उठाए थे.

Such a brave wicket to prepare for a Test match IN India when India are down in the series.

If India had lost the toss, they’d have gone down 2-0.

Very very brave!

Well tossed, @imVkohli

— Kevin Pietersen (@KP24) February 14, 2021