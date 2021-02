IND vs ENG: Rohit Sharma को फैंस ने किया सलाम, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा 'Well Played'

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच जारी दूसरे टेस्ट के पहले दिन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का जलवा देखने को मिला. उन्होंने न सिर्फ पहली पारी में शतक लगाया बल्कि उन आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो इस 'हिटमैन' को टेस्ट क्रिकेट से दूर करने की मांग कर रहे थे.

टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शानदार पारी खेलते हुए 231 गेंदों में 161 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 18 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी जड़े. इस पारी के जरिए 'हिटमैन' ने उन्होंने साबित किया कि टेस्ट क्रिकेट में भी धमाल मचा सकते हैं. जैक लीच (Jack Leach) ने इस जबरदस्त पारी का अंत कर दिया.

The Hitman was in fine form as he bludgeoned fours & sixes in his knock of in the 1st innings of the 2nd @Paytm #INDvENG Test against England in Chennai. #TeamIndia

DO NOT MISS: The @ImRo45 show at Chepauk

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) से टीम इंडिया (Team India) को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वो मैच की दोनों पारियों में कुछ खास नहीं कर पाए. 'हिटमैन' पहली पारी में 6 और दूसरी में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. किसी ने इस सीनियर खिलाड़ी से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी.

यह भी देखें- Video: Rohit Sharma का Lucky Charm बनीं पत्नी Ritika Sajdeh, मैदान पर इस क्यूट अंदाज में दिए रिएक्शन

चेन्नई (Chennai) के इसी चेपक (Chepauk) मैदान में नाकाम होने के बाद दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने धमाकेदार वापसी की और टीम इंडिया को मुश्किल से उबारा. भारतीय क्रिकेट फैंस इस बेहतरीन पारी के लिए उन्हें सलाम कर रहे हैं. ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है 'Well Played'. आइए देखते ऐसे ही कुछ चुनिंदा ट्वीट्स

Cricket Experts crying in the corner, who told him to drop out from the test #INDvsENG 161 pic.twitter.com/Y0xFDryRtc

A brilliant innings by @ImRo45 Well played Hittu !!

UNDER PRESSURE BRILLIANT KNOCK Well Played Hitman @ImRo45 pic.twitter.com/9iCbVqP0gm

Rohit Sharma being his fan for a moment, Not satisfied with that 161 Well played man @ImRo45 Happy for you pic.twitter.com/YmGDpEJdGK

~ First Indian Batsmen to Score Century in 2021 ~ 7th Test Century & 1st vs ENG ~ First Indian Batsmen to score Century vs ENG in All Format

Lot more to come this year.

On His 1st Test 100 in 2021.

Mass comeback from Hitman

You don't know how much i am happy now @ImRo45

He scored when they matter the most

Demolished his haters with this innings

Well played Anna @ImRo45 #RohitSharma #Hitman #INDvsENG pic.twitter.com/7RAaYtoLZj

— HITMAN ROCKY (@HITMANROCKY45_) February 13, 2021