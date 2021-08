IND vs ENG: अंपायर की गलती की वजह से फिर टूटा Rohit Sharma का सपना? इस रूल की वजह से चढ़ गए बलि

नई दिल्ली: टीम इंडिया इस वक्त मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में भिड़ रही है. भारतीय टीम इस टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ 78 रन पर आउट हो गई थी, जिसके बाद इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 432 रन का विशाल स्कोर बनाकर भारत को मुश्किल में डाल दिया. हालांकि दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने टीम की मैच में एक बार फिर से वापसी करा दी.

रोहित शर्मा, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने मैच के तीसरे दिन शानदार बल्लेबाजी कर भारत को मैच में वापस ला खड़ा किया. पूरी सीरीज की तरह इस मैच में टीम के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा ने बल्ले से भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. रोहित ने दूसरी पारी में 59 रन बनाए. हालांकि वो अंपायर्स कॉल का शिकार हो जाने की वजह से एक बार फिर अच्छी शुरुआत के बाद विदेशी धरती पर शतक ठोकने में नाकाम रहे.

अंपायर्स कॉल की वजह से आउट हुए रोहित

तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा जब आउट हुए तो हर कोई हैरान हो गया. दरअसल इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑली रोबिंसन की एक गेंद पर रोहित ने शॉट लगाने की कोशिश की. लेकिन वो चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी. इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और मैदानी अंपायर रिचर्ड केटेलबोरो ने बिना कोई समय लिए रोहित को आउट दे दिया. इसके तुरंत बाद रोहित ने रिव्यू लिया और रीप्ले में देखा गया कि गेंद हल्की से स्टंप को छू कर निकल रही है. जिसके कारण अंपायर्स कॉल की वजह से उन्हें आउट होकर वापस पवेलियन लौटना पड़ा.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

रोहित शर्मा को आउट दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस जमकर अंपायर को खरी-खोटी सुना रहे हैं. लोगों का मानना है कि अंपायर की एक बड़ी गलती की वजह से रोहित को अपना विकेट गंवाना पड़ा. इसी बीच कई तरह के ट्वीट्स तो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

Even umpire felt bad for given out after watched reply in big screen#umpires #Engvind #RohitSharma pic.twitter.com/uksAFPGq6V — | RITHIK GOWDA (@FromDeeHeart) August 27, 2021

How could this be given as umpire's call.

This really hurt us #RohitSharma pic.twitter.com/dOPO4jiJV4 — Akash Kumar (@AkashKu06894151) August 27, 2021

मुश्किल में है भारत

भारतीय टीम इस टेस्ट में थोड़ी मुश्किल में है. दरअसल पहली पारी में भारत की पूरी टीम 10 विकेट खोकर सिर्फ 78 रन बना पाई थी. जिसके बाद इंग्लैंड ने जो रूट के लगातार तीसरे शतक के दम पर 432 रन बना डाले. हालांकि दूसरी पारी में टीम इंडिया ने वापसी करने की कोशिश जरूर की है. लेकिन अभी भी भारतीय टीम इंग्लैंड से काफी पीछे है. अब टीम इंडिया की सभी उम्मीदें अपने कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे पर टिकी हुई हैं. चेतेश्वर पुजारा 91 रन बनाकर आउट हो गए.