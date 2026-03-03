Advertisement
trendingNow13128370
Hindi Newsक्रिकेटIND vs ENG: ये अंग्रेज बनेगा टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा? 5 रन बनाते ही खत्म करेगा विराट कोहली की बादशाहत

IND vs ENG: ये अंग्रेज बनेगा टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा? 5 रन बनाते ही खत्म करेगा विराट कोहली की बादशाहत

IND vs ENG Semi Final Jos Buttler: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर सेमीफाइनल में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. अगर उनके बल्ले से 5 रन निकल गए तो विराट कोहली की बादशाहत खत्म होना तय है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 03, 2026, 06:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट - (x/@ESPNcricinfo)
फोटो क्रेडिट - (x/@ESPNcricinfo)

IND vs ENG Semi Final Jos Buttler: टी20 विश्व कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला दूसरा सेमीफाइनल सिर्फ एक मुकाबले की जंग नहीं है, बल्कि यह क्रिकेट के दो सबसे बड़े सूरमाओं के बीच 'बादशाहत' की लड़ाई भी होने जा रही है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया पर एक अंग्रेज अकेला भारी पड़ सकता है. ये कोई और नहीं बल्कि तूफानी ओपनर जोस बटलर हैं. वानखेड़े के मैदान पर जब बटलर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, तो उनकी नजरें न सिर्फ फाइनल के टिकट पर होंगी, बल्कि विराट कोहली के एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर भी होंगी, जो पिछले कई सालों से अमर बना हुआ है.

जोस बटलर का अगर बल्ला चला तो फिर वो विराट कोहली की बादशाहत खत्म कर सकते हैं. भारत बनाम इंग्लैंड टी20 मुकाबलों में बटलर को नया किंग बनने के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत है. भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिसे बटलर अपने नाम कर सकते हैं. इस एडिशन में भले ही बटलर का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े मैचों में यह 'अंग्रेज' टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होता रहा है.

कोहली ने कितने रन बनाए?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल में विराट कोहली के नाम 21 मैचों में 648 रन दर्ज हैं. वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं. इंग्लिश टीम के खिलाफ उनका औसत 38.11 और स्ट्राइक रेट 135 का रहा है. खास बात ये कि वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 अर्धशतक भी मार चुके हैं, जबकि बटलर अब तक 27 टी20 मैचों में 644 रन बना चुके हैं. उनका औसत 32.2 और स्ट्राइक रेट 143.75 का रहा है. उनके नाम भी भारत के खिलाफ 5 फिफ्टी दर्ज हैं.

IND vs ENG टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

  1. विराट कोहली- 21 मैच, 648 रन
  2. जोस बटलर- 27 मैच, 644 रन
  3. रोहित शर्मा- 16 मैच, 467 रन
  4. हार्दिक पांड्या- 20 मैच, 414 रन
  5. जेसन रॉय- 15 मैच, 356 रन

टी20 विश्व कप 2026 में बटलर का बल्ला खामोश

टी20 विश्व कप 2026 में जोस बटलर का बल्ला खामोश है. वो अब तक 7 पारियों में सिर्फ 8.85 की औसत से 62 रन बना सके हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी 106.89 का रहा है. ये आंकड़े बटलर की काबिलियत को बयां नहीं कर रहे हैं. बटलर भले ही ग्रुप स्टेज और सुपर 8 में टीम के लिए योगदान नहीं दे सके, लेकिन वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जो अकेले के दम पर मैच पलटने की क्षमता रखते हैं. भारत के खिलाफ वो एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. इस खिलाड़ी के कहर से बचने का एक ही तरीका है कि टीम इंडिया के गेंदबाज उन्हें जल्द से जल्द आउट कर दें.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच में बारिश हुई तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? ये रहा ICC का नियम

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Ind vs Eng

Trending news

मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान