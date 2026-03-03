IND vs ENG: ये अंग्रेज बनेगा टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा? 5 रन बनाते ही खत्म करेगा विराट कोहली की बादशाहत

IND vs ENG Semi Final Jos Buttler: टी20 विश्व कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है. भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला दूसरा सेमीफाइनल सिर्फ एक मुकाबले की जंग नहीं है, बल्कि यह क्रिकेट के दो सबसे बड़े सूरमाओं के बीच 'बादशाहत' की लड़ाई भी होने जा रही है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया पर एक अंग्रेज अकेला भारी पड़ सकता है. ये कोई और नहीं बल्कि तूफानी ओपनर जोस बटलर हैं. वानखेड़े के मैदान पर जब बटलर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, तो उनकी नजरें न सिर्फ फाइनल के टिकट पर होंगी, बल्कि विराट कोहली के एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर भी होंगी, जो पिछले कई सालों से अमर बना हुआ है.

जोस बटलर का अगर बल्ला चला तो फिर वो विराट कोहली की बादशाहत खत्म कर सकते हैं. भारत बनाम इंग्लैंड टी20 मुकाबलों में बटलर को नया किंग बनने के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत है. भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिसे बटलर अपने नाम कर सकते हैं. इस एडिशन में भले ही बटलर का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े मैचों में यह 'अंग्रेज' टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होता रहा है.

कोहली ने कितने रन बनाए?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल में विराट कोहली के नाम 21 मैचों में 648 रन दर्ज हैं. वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं. इंग्लिश टीम के खिलाफ उनका औसत 38.11 और स्ट्राइक रेट 135 का रहा है. खास बात ये कि वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 अर्धशतक भी मार चुके हैं, जबकि बटलर अब तक 27 टी20 मैचों में 644 रन बना चुके हैं. उनका औसत 32.2 और स्ट्राइक रेट 143.75 का रहा है. उनके नाम भी भारत के खिलाफ 5 फिफ्टी दर्ज हैं.

IND vs ENG टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

विराट कोहली- 21 मैच, 648 रन जोस बटलर- 27 मैच, 644 रन रोहित शर्मा- 16 मैच, 467 रन हार्दिक पांड्या- 20 मैच, 414 रन जेसन रॉय- 15 मैच, 356 रन

टी20 विश्व कप 2026 में बटलर का बल्ला खामोश

टी20 विश्व कप 2026 में जोस बटलर का बल्ला खामोश है. वो अब तक 7 पारियों में सिर्फ 8.85 की औसत से 62 रन बना सके हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी 106.89 का रहा है. ये आंकड़े बटलर की काबिलियत को बयां नहीं कर रहे हैं. बटलर भले ही ग्रुप स्टेज और सुपर 8 में टीम के लिए योगदान नहीं दे सके, लेकिन वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जो अकेले के दम पर मैच पलटने की क्षमता रखते हैं. भारत के खिलाफ वो एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. इस खिलाड़ी के कहर से बचने का एक ही तरीका है कि टीम इंडिया के गेंदबाज उन्हें जल्द से जल्द आउट कर दें.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच में बारिश हुई तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? ये रहा ICC का नियम