Advertisement
trendingNow13131273
Hindi Newsक्रिकेटIND vs ENG Semi final: वानखेड़े में छक्के ही छक्के....दोनों टीमों ने मिलकर बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड....19 साल में पहली बार हुआ ऐसा

IND vs ENG Semi final: वानखेड़े में छक्के ही छक्के....दोनों टीमों ने मिलकर बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड....19 साल में पहली बार हुआ ऐसा

IND vs ENG Semi final: टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला रिकॉर्ड ब्रेकर रहा. भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े में खेला गया यह मैच इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया. छक्कों की ऐसी आंधी आई कि सारे रिकॉर्ड उड़ गए.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 06, 2026, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट- (@BCCI)
फोटो क्रेडिट- (@BCCI)

IND vs ENG Semi final: टीम इंडिया अब खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है. 5 मार्च की शाम मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेले गए सेमीफाइनल में उसने इंग्लैंड के खिलाफ 7 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की. अब 8 मार्च को वो खिताबी जंग में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी. गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा 'पावर-शो' देखने को मिला. यह मुकाबला सिर्फ हार-जीत के लिए नहीं, बल्कि रनों और छक्कों की उस सुनामी के लिए याद किया जाएगा जिसने 19 साल के इतिहास को बदलकर रख दिया.

भारत और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मिलकर इस मुकाबले में छक्कों की बारिश की और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. दोनों टीमों की तरफ से कुल 34 छक्के लगे, जो टी20 विश्व कप के किसी एक मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 19 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था.

टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए इंग्लिश टीम भी 7 विकेट खोकर 246 रनों तक पहुंच गई थी. 7 रनों की जीत के साथ टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के चार फाइनल खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. सूर्या ब्रिगेड अब तीसरा खिताब जीतने की पूरी कोशिश करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 विश्व कप के एक मैच में लगे सबसे ज्यादा छक्के

  1. 34 छक्के, भारत बनाम इंग्लैंड, मुंबई (2026)
  2. 31 छक्के, वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे, मुंबई (2026)
  3. 30 छक्के, नीदरलैंड बनाम आयरलैंड, सिलहट (2014)
  4. 28 छक्के, भारत बनाम जिम्बाब्वे, चेन्नई (2026)
  5. 25 छक्के, इंग्लैंड बनाम इटली, कोलकाता (2026)

सबसे ज्यादा बाउंड्री का रिकॉर्ड भी बन गया

भारत और इंग्लैंड के बीच हुए इस सेमीफाइनल में 34 छक्के लगते ही पिछला 31 छक्कों का रिकॉर्ड टूट गया है, जो इसी एडिशन के सुपर 8 में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच हुए मैच में बना था. दोनों टीमों ने मिलकर 31 सिक्स लगाए थे. खास बात ये भी है कि भारत और इंग्लैंड के बीच हुए मुकाबले में कुल 73 बाउंड्री (39 चौके और 34 छक्के) लगे, जो टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में किसी एक मैच में सबसे ज्यादा हैं. इससे पहले इसी मैदान पर 2016 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में 61 बाउंड्री लगी थीं.

ये भी पढ़ें: संजू सैमसन ही नहीं.. ये 2 खिलाड़ी टीम इंडिया की जीत के 'गुमनाम बाजीगर', नहीं होते तो बाहर हो जाता भारत

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी