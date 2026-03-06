IND vs ENG Semi final: वानखेड़े में छक्के ही छक्के....दोनों टीमों ने मिलकर बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड....19 साल में पहली बार हुआ ऐसा

IND vs ENG Semi final: टीम इंडिया अब खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है. 5 मार्च की शाम मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेले गए सेमीफाइनल में उसने इंग्लैंड के खिलाफ 7 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की. अब 8 मार्च को वो खिताबी जंग में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी. गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा 'पावर-शो' देखने को मिला. यह मुकाबला सिर्फ हार-जीत के लिए नहीं, बल्कि रनों और छक्कों की उस सुनामी के लिए याद किया जाएगा जिसने 19 साल के इतिहास को बदलकर रख दिया.

भारत और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मिलकर इस मुकाबले में छक्कों की बारिश की और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. दोनों टीमों की तरफ से कुल 34 छक्के लगे, जो टी20 विश्व कप के किसी एक मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 19 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था.

टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए इंग्लिश टीम भी 7 विकेट खोकर 246 रनों तक पहुंच गई थी. 7 रनों की जीत के साथ टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के चार फाइनल खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. सूर्या ब्रिगेड अब तीसरा खिताब जीतने की पूरी कोशिश करेगी.

टी20 विश्व कप के एक मैच में लगे सबसे ज्यादा छक्के

34 छक्के, भारत बनाम इंग्लैंड, मुंबई (2026) 31 छक्के, वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे, मुंबई (2026) 30 छक्के, नीदरलैंड बनाम आयरलैंड, सिलहट (2014) 28 छक्के, भारत बनाम जिम्बाब्वे, चेन्नई (2026) 25 छक्के, इंग्लैंड बनाम इटली, कोलकाता (2026)

सबसे ज्यादा बाउंड्री का रिकॉर्ड भी बन गया

भारत और इंग्लैंड के बीच हुए इस सेमीफाइनल में 34 छक्के लगते ही पिछला 31 छक्कों का रिकॉर्ड टूट गया है, जो इसी एडिशन के सुपर 8 में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच हुए मैच में बना था. दोनों टीमों ने मिलकर 31 सिक्स लगाए थे. खास बात ये भी है कि भारत और इंग्लैंड के बीच हुए मुकाबले में कुल 73 बाउंड्री (39 चौके और 34 छक्के) लगे, जो टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में किसी एक मैच में सबसे ज्यादा हैं. इससे पहले इसी मैदान पर 2016 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में 61 बाउंड्री लगी थीं.

