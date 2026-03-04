IND VS ENG: सेमीफाइनल से पहले सिद्धिविनायक पहुंचे टीम इंडिया के धुरंधर, अभिषेक-किशन के साथ उप कप्तान ने भी टेका माथा

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने सुपर-8 चरण के अपने आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. अब टीम इंडिया का सामना टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में अब तक भारतीय टीम के जिस खिलाड़ी के प्रदर्शन पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, वह ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं. अभिषेक अभी तक सिर्फ एक अर्धशतक ही लगा सके हैं और बाकी मैचों में वह बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ अहम सेमीफाइनल मुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया.

पटेल, अभिषेक और ईशान ने टेका माथा

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से अब सेमीफाइनल में एक बड़ी और असरदार पारी की उम्मीद की जा रही है, ताकि वह अपने प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब दे सकें. इस अहम मुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन और अक्षर पटेल भी मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे. तीनों खिलाड़ियों ने गणपति बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया, ताकि सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन कर टीम को फाइनल तक पहुंचाया जा सके.

अभिषेक के लिए बड़ा दाव

इस बड़े मैच में सभी की निगाहें खास तौर पर अभिषेक शर्मा पर टिकी रहेंगी, क्योंकि यह उनके करियर का अब तक का सबसे अहम मुकाबला माना जा रहा है. अभिषेक को इस मुकाबले में अपना दम-खम दिखाना होगा. वहीं ईशान किशन ने भी अभी तक सिर्फ दो मैचों में ही बल्ले से प्रभाव छोड़ा है, ऐसे में उनसे भी इस मुकाबले में बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है.

इंग्लैंड बनाम भारत

अगर भारत और इंग्लैंड के बीच घर पर खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है. भारतीय टीम ने अपने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ अब तक कुल 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनमें से 10 मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि 6 मैचों में उसे हार झेलनी पड़ी है.वहीं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच अब तक 2 टी20 मैच खेले गए हैं. इन दो मुकाबलों में से एक मैच भारत ने जीता है, जबकि एक मैच में इंग्लैंड ने बाजी मारी है.