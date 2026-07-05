Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs ENG: श्रेयस अय्यर के नाम जुड़ा सबसे अनचाहा रिकॉर्ड, कप्तानी में कोई नहीं देखना चाहेगा ऐसे दिन

Shreyas Iyer Record: मैनचेस्टर में दूसरे T20I में जैकब बेथेल की नाबाद 76 रनों की तूफानी पारी की बदौलत इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए थे, लेकिन बेथेल की शानदार बल्लेबाजी ने मेजबान टीम को एक ओवर शेष रहते रोमांचक जीत दिला दी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 05, 2026, 01:13 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:13 AM IST
IND vs ENG: श्रेयस अय्यर के नाम जुड़ा सबसे अनचाहा रिकॉर्ड, कप्तानी में कोई नहीं देखना चाहेगा ऐसे दिन
Image Credit: भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या खामेनेई की विदाई बनेगी बदले की शुरुआत? ईरानी सड़कों पर क्यों लहरा रहे लाल झंडे
DNA1 hr ago
2
DNA1 hr ago
3
Delhi metro1 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
mumbai1 hr ago