IND vs ENG: श्रेयस अय्यर के नाम जुड़ा सबसे अनचाहा रिकॉर्ड, कप्तानी में कोई नहीं देखना चाहेगा ऐसे दिन

Shreyas Iyer Record: इंग्लैंड ने पांच टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत को हरा दिया.सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया. जैकब बेथेल की बेहतरीन बल्लेबाजी ने मेजबान टीम को 4 विकेट से यादगार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की ये तीसरी हार है. आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में लगातार दो हार मिली थी. उसके बाद इंग्लैंड में पहला मैच रद्द हो गया था और दूसरे मैच में टीम इंडिया को हार मिली.
श्रेयस अय्यर ने इस हार के साथ एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है. वह पहले ऐसे भारतीय कप्तान बने हैं जो अपने शुरुआती चार मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सके हैं. साथ ही इंग्लैंड द्वारा पीछा किया गया 191 रनों का लक्ष्य भारत के खिलाफ उनका अब तक का सबसे बड़ा सफल चेज है. भारत के लिए यह हार इसलिए भी चुभने वाली है क्योंकि 2021 के बाद पहली बार टीम ने लगातार तीन पूर्ण टी20 मैच गंवाए हैं. वहीं, ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड की यह लगातार चौथी जीत है.
England win by 4 wickets in Manchester#TeamIndia will look to turn things around in the 3rd T20I in Trent Bridge
Scorecard https://t.co/WYfL8tAm58 #ENGvIND pic.twitter.com/2KZN6H39DR
— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पारी की शुरुआत 15 वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने की.सूर्यवंशी अपने ऐतिहासिक डेब्यू मैच में 14 रन बनाकर आउट हुए. यह उनका डेब्यू मैच था. अभिषेक ने 24 गेंदों में 43 रनों की तेज पारी खेली. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 37 रन और ईशान किशन ने 49 रनों का योगदान दिया, जिससे भारत ने 7 विकेट खोकर 190 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. इंग्लैंड की ओर से सैम करन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 33 रन देकर 3 विकेट लिए.
An incredibly special moment in the #TeamIndia camp today
Presenting T20I cap no. 122, Vaibhav Sooryavanshi #ENGvIND pic.twitter.com/hvOZdSN3Ow
— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट और कप्तान जोस बटलर बिना खाता खोले ही अर्शदीप सिंह का शिकार बन गए. महज 1 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद हैरी ब्रूक ने मोर्चा संभाला. ब्रूक ने केवल 15 गेंदों में 39 रनों की आतिशी पारी खेलकर इंग्लैंड की रन गति को बढ़ा दिया और टीम को दबाव से बाहर निकाला.
इंग्लैंड की जीत के असली नायक जैकब बेथेल रहे. उन्होंने भारतीय गेंदबाजों, विशेषकर रवि बिश्नोई के एक ओवर में 29 रन बटोर कर मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया. बेथेल ने 46 गेंदों में नाबाद 76* रनों की पारी खेली, जिसमें कई शानदार छक्के शामिल थे. उन्होंने जोफ्रा आर्चर के साथ मिलकर 19वें ओवर में ही इंग्लैंड को जीत दिला दी. बेथेल की यह पारी भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर किसी अंग्रेज बल्लेबाज का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.
भारत की ओर से तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार शुरुआत की और 40 रन देकर 3 विकेट चटकाए. उनके अलावा हर्षित राणा, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने एक-एक विकेट लिया. अक्षर पटेल ने इस मैच के दौरान अपने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट भी पूरे किए और ऐसा करने वाले पहले भारतीय स्पिनर बने. हालांकि, अंतिम ओवरों में रनों पर अंकुश न लगा पाना भारत को भारी पड़ा.