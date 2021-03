IND vs ENG: Sourav Ganguly ने बांधे Rishabh Pant की तारीफों के पुल, कहा-'दबाव में खेली गई शानदार पारी'

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच जारी चौथे टेस्ट के दूसरे दिन ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने अपना जलवा दिखाया और टीम इंडिया को अंग्रेजों के खिलाफ बढ़त दिलाने में अहम रोल अदा किया. अपनी इस पारी की बदौलत विकेटकीपर-बल्लेबाज ने सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) को भी अपना मुरीद बना लिया.

पंत की सेंचुरी

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) भारत के लिए संकटमोचक बनकर उभरे. उन्होंने अहमदाबाद में अंग्रेज गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी. पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक (Century) लगाया. पंत ने 118 गेंद में 13 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 101 रन बनाए. पंत जब बैटिंग के लिए आए तो उस वक्त भारत का स्कोर 80 रन पर 4 विकेट था.

यह भी पढ़ें- IND vs ENG: इस शर्मनाक रिकॉर्ड के मामले में विराट कोहली ने की एमएस धोनी की बराबरी



पंत के मुरीद हुए गांगुली

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने ट्विटर पर लिखा, ‘वो कितने शानदार हैं? यकीन नहीं होता, दबाव में खेली गई शानदार पारी. ऐसा न तो पहली बार हुआ है और न ही आखिरी बार होगा. आने वाले सालो में वो सभी फॉर्मेट्स के महान बल्लेबाज बनेगें. इसी तरह से आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखें. वो मैच विनर और खास खिलाड़ी बनें रहेंगे.’

How good is he? Unbelievable..what a knock under pressure...not the first time and won't be the last time..will be an all time great in all formats in the years to come.keep batting in this aggressive manner .thats why will be match winner and special..@bcci @RishabhPant17 pic.twitter.com/1cRmnSw5ZB

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) March 5, 2021