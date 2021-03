IND vs ENG: थर्ड अंपायर के गलत फैसले का शिकार हुए सूर्यकुमार, सहवाग समेत कई लोगों ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) टी-20 इंटनेशनल क्रिकेट में पहली बार बल्लेबाजी करते हुए शानदार पारी खेली, लेकिन वो थर्ड अंपायर (Third Umpire) वीरेंद्र शर्मा (Virender Sharma) के एक गलत फैसले का शिकार हो गए. अगर वो आउट नहीं दिए जाते तो टीम इंडिया के लिए और ज्यादा फायदेमंद साबित होते.

पहली ही गेंद पर सिक्स

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने अपनी टी-20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का लगाया. गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) भी सूर्य का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान रह गए. उन्होंने इस सीरीज के दूसरे मैच में डेब्यू किया था लेकिन बदकिस्मती से उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.

Suryakumar yadav announces himself in international cricket with a first ball six to Jofra Archer ... Just Wowwww #INDvENG #INDvsENG #TeamIndia pic.twitter.com/lwtfq2TnTq — Apoorv mishra (@anchor_apoorv) March 18, 2021

सूर्य की फिफ्टी

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने 31 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के की मदद से शानदार 57 रन की पारी खेली. टी-20 इंटरनेशनल करियर में पहली बार बल्लेबाजी करने के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो टीम इंडिया (Team India) में लंबा करियर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

थर्ड अंपायर ने की गलती

जब सूर्यकुमार बड़ी पारी थी तरफ बढ़ रहे थे तब उन्हें थर्ड अंपायर (Third Umpire) के गलत फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ा. सूर्य ने जब सैम कुरेन की गेंद को फाइन लेग की तरफ हिट किया तब फील्डर डेविड मलान ने डाइव लगाया और कैच करने की कोशिश की. रिप्ले में गेंद जमीन को साफ छूती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन टीवी अंपायर ने फील्ड अंपायर के आउट के फैसले को बरकरार रखा.

YOU can fool a THIRD UMPIRE BUT NOT OUR TELANGANA STATE POLICE #TELANGANACOPS pic.twitter.com/GXLnfnzILP — sivakumar (@kssivakumar) March 18, 2021

सेलिब्रिटीज ने उठाए सवाल

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने अपने अंदाज में थर्ड अंपायर (Third Umpire) को ट्रोल किया. वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने ऐसे फैसले पर ऐतराज जताया है, यहां तक कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने कहा है कि गेंद जमीन पर थी. इसके अलावा कई क्रिकेट फैंस ने अंपायर को लताड़ लगाई है.

Sorry but Dawid Malan totally dropped that for me...the ball was grounded ! I mean , come on #INDvENG — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) March 18, 2021

The third umpire in this match. #INDvENG pic.twitter.com/bWajRdgYm7 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) March 18, 2021

Soft signal wale umpire and third umpire vibing right now#INDvsENG_2021 pic.twitter.com/GIVCtwyc4V — CallMeRi (@rishaaaaaaa_) March 18, 2021

David malan's hands according to third umpire pic.twitter.com/Q6DVRShwSc — The Mighty Mind (@TheMightyMind) March 18, 2021

Rt for tuffy

Like for virender sharma#INDvsENG Third umpire pic.twitter.com/xQsrHQcCmQ — bobby (@ThankosT) March 18, 2021

Third umpire today#INDvsENG#suryakumar pic.twitter.com/RiPdgyQIEx — Amit Kumar Roy (@AmitKum90082500) March 18, 2021