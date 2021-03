IND vs ENG: T20 Series में 2 टोपियां पहनकर क्यों नजर आ रहे हैं Eoin Morgan

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच चौथे टी-20 मैच इंटरनेशनल में टीम इंडिया (Team India) ने अंग्रेजों को 8 रन से शिकस्त दी. इसके साथ ही टी-20 सीरीज में मेजबानों ने 2-2 से बराबरी कर ली. ये मैच कई वजहों से चर्चा में रहा लेकिन हर किसी का ध्यान इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) पर नहीं गया.

मौजूदा सीरीज के चौथे टी-20 मैच में इंग्लैंड (England) के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) 2 टोपियां पहनकर फील्डिंग करते हुए नजर आए. गौरतलब है कि तीसरे टी-20 मुकाबले में भी उन्होंने ऐसा ही किया था. कई क्रिकेट फैंस ये जानने के लिए बेकरार हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है.

कोरोना के दौर में आईसीसी के नए नियमों की वजह से इयोन मोर्गन ने ऐसा किया. इस नियम के मुताबिक मैच के दौरान क्रिकेटर्स और अंपायर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है. ऐसे में कोई भी खिलाड़ी अपना सामान अंपायर या साथी खिलाड़ियों को नहीं दे सकते. प्लेयर्स को अपनी टोपी और चश्मे का ख्याल खुद रखना होता है.

आईसीसी के नए नियम की वजह से मैदान में मौजूद क्रिकेटर्स को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने इसका उपाय निकालते हुए एक साथ 2 टोपियां पहन ली. यूएई में हुए आईपीएल 2020 के दौरान भी कुछ खिलाड़ियों ने मैच के दौरान ऐसा किया था.

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में मुल्तान सुल्तांस (Multan Sultans) की तरफ से खेलने वाले शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) पेशावर जाल्मी (Peshawar Zalmi) के खिलाफ मैच के दौरान तब नाखुश दिखे जब उनकी गेंदबाजी के लिए आने पर अंपायर ने उनसे टोपी लेने से इनकार कर दिया था.

शाहिद अफरीदी ने 24 फरवरी 2021 को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘प्रिय आईसीसी (ICC) हैरान हूं कि अंपायर्स को गेंदबाजों की टोपी (Cap) लेने की इजाजत क्यों नहीं दी गई जबकि वो उसी बायो बबल (Bio Bubble) में रहते हैं जिसमें खिलाड़ी और मैनेजमेंट के लोग रहते हैं और यहां तक खेल खत्म होने पर हाथ भी मिलाते हैं.’

Dear @ICC wondering why the umpires are not allowed to hold bowlers cap even though they are in the same bubble as the players/management and even shake hands at the end of the game?

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 24, 2021