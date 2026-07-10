'हालात वाकई बहुत खराब', शर्मनाक हार के बाद खिलाड़ियों पर भड़के भारतीय कोच, दिया बड़ा बयान

IND vs ENG, Ryan ten Doeschate: टीम इंडिया जिस तरह से खेल रही है, उससे हर कोई हैरान है. टी20 विश्व कप 2026 जीतने वाली टीम को पहले आयरलैंड ने 0-2 से पीटा और अब इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीन मैच हारकर सीरीज गंवानी पड़ी है. पिछले 14 सालों में पहली बार इंग्लैंड ने भारत को किसी द्विपक्षीय टी20 सीरीज में मात दी है. इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट का गुस्सा फूट पड़ा है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब खिलाड़ियों को बहाने बनाना बंद कर सच स्वीकार करना होगा.
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा और सारा जिम्मा खिलाड़ियों के सिर पर है. उन्होंने कहा, 'मैं यहां खड़े होकर न तो खिलाड़ियों का बचाव करूंगा और न ही उनकी जरूरत से ज्यादा आलोचना करूंगा, लेकिन अब यह जिम्मेदारी पूरी तरह से खिलाड़ियों की है कि वे इस सच को मानसिक रूप से स्वीकार करें कि 'हालात वाकई बहुत खराब चल रहे हैं.' उनके सामने सारे आंकड़े मौजूद हैं. हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि हमें परिस्थितियों में ढलना होगा, बल्कि हमें यह समझना होगा कि ढलने का वह प्रोसेस क्या है.'
टेन डोशेट ने भारतीय बल्लेबाजों को आईना दिखाते हुए भारत की घरेलू पिचों और विदेशी पिचों के अंतर को समझाया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को केवल अपने घर का शेर बनने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा. कोच ने कड़े लहजे में पूछा, 'हमारे सामने मानसिक चुनौती यह है कि हम विदेशी पिचों पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं.
दो साल बाद ऑस्ट्रेलिया में (टी20 वर्ल्ड कप का) बड़ा इनाम हमारा इंतजार कर रहा है. अब हमें यह सोचना होगा कि क्या हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं, जो भारत में तो 250 रन ठोक दे और ईडन गार्डन्स पर 80 मीटर के छक्के मारकर बहुत महान दिखे, या फिर हम मैनचेस्टर, साउथैम्पटन और आगे चलकर एमसीजी (जैसे मैदानों) पर मुश्किल परिस्थितियों में खुद को साबित करना चाहते हैं?'
भारतीय क्रिकेट के इतिहास में फरवरी 2019 के बाद यह पहली बार हुआ है, जब टीम इंडिया ने लगातार दो द्विपक्षीय टी20 सीरीज गंवाई हैं. तब भारत को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली थी और अब 2026 में आयरलैंड और इंग्लैंड ने भारत का यह हाल किया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह दाग लगा है. टी20 विश्व कप 2026 जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म के चलते न सिर्फ टीम से बाहर हुए हैं, बल्कि उनकी कप्तानी भी चली गई है.
भारत को मात देकर इंग्लैंड की टीम ने भी इतिहास रच दिया है. दो या उससे ज्यादा मैचों की टी20 सीरीज में उसने पहली बार भारत को पटखनी दी है. इससे पहले खेली गई 6 द्विपक्षीय सीरीज में से 5 भारत ने जीती थीं, जबकि एक ड्रॉ रही थी. अब सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार को साउथैम्पटन में खेला जाना है, जहां श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम क्लीन स्वीप (4-0) की शर्मिंदगी से बचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.