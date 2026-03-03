IND vs ENG T20 World Cup: भारत को सेमीफाइनल में जीत दिलाएगा ये खूंखार गेंदबाज? 949 विकेट लेने वाले बॉलर की भविष्यवाणी

India vs England T20 World Cup Semifinals: भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार है. दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 मार्च को आमने-सामने होंगी. इस मैच में सबकी नजर भारतीय टीम पर होगी. उसने ग्रुप राउंड में अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराया था. इसके बाद सुपर-8 में साउथ अफ्रीका से मिली हार ने टीम को झकझोर दिया. सूर्यकुमार यादव की सेना ने फिर वापसी की और जिम्बाब्वे के साथ-साथ वेस्टइंडीज को परास्त करके सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर दिया. अब टीम की नजर लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने पर है. भारत ने 2024 में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था.

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी के दिग्गज ग्लेन मैक्ग्रा ने जसप्रीत बुमराह पर अपना पूरा भरोसा जताया है. मैक्ग्रा ने बुमराह को एक "बिग-गेम प्लेयर" (बड़े मैचों का खिलाड़ी) करार देते हुए भविष्यवाणी की है कि इंग्लैंड के खिलाफ वह भारत के लिए सबसे बड़े हथियार साबित होंगे. बुमराह ने टूर्नामेंट के दौरान अपनी गेंदबाजी से लगातार विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया है. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 मैचों में 9 विकेट लिए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था कमाल

बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' में दबाव के क्षणों में शानदार प्रदर्शन किया. जब कैरेबियाई टीम मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही थी, तब दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 12वें ओवर में दो बड़े विकेट (शिमरॉन हेटमायर और रोस्टन चेज) चटकाकर वेस्टइंडीज के मध्यक्रम की रीढ़ तोड़ दी. इस दोहरे झटके ने भारत की 5 विकेट की जीत का रास्ता साफ किया और टीम को अंतिम चार (सेमीफाइनल) में पहुंचाया. मैक्ग्रा का मानना है कि बुमराह ऐसे ही निर्णायक पलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं.

मैक्ग्रा को बुमराह पर भरोसा

इंटरनेशनल क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में कुल 949 विकेट लेने वाले ग्लेन मैक्ग्रा का मानना है कि बड़े मैचों का दबाव कुछ खिलाड़ियों को उनके सामान्य खेल से भी ऊपर ले जाता है. उन्होंने कहा, ''जसप्रीत एक बड़े मैच का खिलाड़ी है. मुझे बुमराह पर पूरा भरोसा है जब बात महत्वपूर्ण मुकाबलों की आती है.'' मैक्ग्रा खुद 1999, 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया की लगातार तीन वनडे वर्ल्ड कप जीत का हिस्सा रहे हैं. उनका मानना है कि दबाव को बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए. चेन्नई में एमआरएफ पेस फाउंडेशन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महान टीमें बड़े मंच पर खुद को और ऊपर उठाती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्ल्ड कप के फाइनल या सेमीफाइनल जैसे मैचों में वही खिलाड़ी सफल होते हैं जो साहस दिखाते हैं और दबाव का आनंद लेते हैं.

दबाव में कमाल करेगी टीम इंडिया

भारत ने सुपर 8 के अपने आखिरी मैचों में शानदार लय हासिल की है. जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 रनों की बड़ी जीत के बाद वेस्टइंडीज को हराकर भारत ने साबित कर दिया है कि वह अपने खिताब की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है. टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी फॉर्म में हैं. मैक्ग्रा के अनुसार, भारतीय टीम को अब नॉकआउट के दबाव को गले लगाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी टीमें और खिलाड़ी वहीं चमकते हैं जहां दांव सबसे ऊंचा होता है.