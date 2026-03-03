Advertisement
trendingNow13128770
Hindi Newsक्रिकेटIND vs ENG T20 World Cup: भारत को सेमीफाइनल में जीत दिलाएगा ये खूंखार गेंदबाज? 949 विकेट लेने वाले बॉलर की भविष्यवाणी

IND vs ENG T20 World Cup: भारत को सेमीफाइनल में जीत दिलाएगा ये खूंखार गेंदबाज? 949 विकेट लेने वाले बॉलर की भविष्यवाणी

India vs England T20 World Cup Semifinals: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ग्लेन मैक्ग्रा ने जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. भारतीय टीम 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अंग्रेजों का सामना करेगी.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 03, 2026, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

India vs England T20 World Cup Semifinals: भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार है. दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 मार्च को आमने-सामने होंगी. इस मैच में सबकी नजर भारतीय टीम पर होगी. उसने ग्रुप राउंड में अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराया था. इसके बाद सुपर-8 में साउथ अफ्रीका से मिली हार ने टीम को झकझोर दिया. सूर्यकुमार यादव की सेना ने फिर वापसी की और जिम्बाब्वे के साथ-साथ वेस्टइंडीज को परास्त करके सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर दिया. अब टीम की नजर लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने पर है. भारत ने 2024 में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था.

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी के दिग्गज ग्लेन मैक्ग्रा ने जसप्रीत बुमराह पर अपना पूरा भरोसा जताया है. मैक्ग्रा ने बुमराह को एक "बिग-गेम प्लेयर" (बड़े मैचों का खिलाड़ी) करार देते हुए भविष्यवाणी की है कि इंग्लैंड के खिलाफ वह भारत के लिए सबसे बड़े हथियार साबित होंगे. बुमराह ने टूर्नामेंट के दौरान अपनी गेंदबाजी से लगातार विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया है. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 मैचों में 9 विकेट लिए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था कमाल

Add Zee News as a Preferred Source

बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' में दबाव के क्षणों में शानदार प्रदर्शन किया. जब कैरेबियाई टीम मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही थी, तब दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 12वें ओवर में दो बड़े विकेट (शिमरॉन हेटमायर और रोस्टन चेज) चटकाकर वेस्टइंडीज के मध्यक्रम की रीढ़ तोड़ दी. इस दोहरे झटके ने भारत की 5 विकेट की जीत का रास्ता साफ किया और टीम को अंतिम चार (सेमीफाइनल) में पहुंचाया. मैक्ग्रा का मानना है कि बुमराह ऐसे ही निर्णायक पलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं.

ये भी पढ़ें: T20 WC 2026 Semifinal Rules: ऐसा हुआ तो एक ही दिन खेले जाएंगे दोनों सेमीफाइनल

मैक्ग्रा को बुमराह पर भरोसा

इंटरनेशनल क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में कुल 949 विकेट लेने वाले ग्लेन मैक्ग्रा का मानना है कि बड़े मैचों का दबाव कुछ खिलाड़ियों को उनके सामान्य खेल से भी ऊपर ले जाता है. उन्होंने कहा, ''जसप्रीत एक बड़े मैच का खिलाड़ी है. मुझे बुमराह पर पूरा भरोसा है जब बात महत्वपूर्ण मुकाबलों की आती है.'' मैक्ग्रा खुद 1999, 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया की लगातार तीन वनडे वर्ल्ड कप जीत का हिस्सा रहे हैं. उनका मानना है कि दबाव को बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए. चेन्नई में एमआरएफ पेस फाउंडेशन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महान टीमें बड़े मंच पर खुद को और ऊपर उठाती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्ल्ड कप के फाइनल या सेमीफाइनल जैसे मैचों में वही खिलाड़ी सफल होते हैं जो साहस दिखाते हैं और दबाव का आनंद लेते हैं.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया की 5 कमजोरियां.. नहीं सुधारी तो बन जाएंगी इंग्लैंड का हथियार

दबाव में कमाल करेगी टीम इंडिया

भारत ने सुपर 8 के अपने आखिरी मैचों में शानदार लय हासिल की है. जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 रनों की बड़ी जीत के बाद वेस्टइंडीज को हराकर भारत ने साबित कर दिया है कि वह अपने खिताब की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है. टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी फॉर्म में हैं. मैक्ग्रा के अनुसार, भारतीय टीम को अब नॉकआउट के दबाव को गले लगाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी टीमें और खिलाड़ी वहीं चमकते हैं जहां दांव सबसे ऊंचा होता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026Jasprit BumrahIndia vs England

Trending news

DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर