IND vs ENG: मजाक नहीं है Jarvo का बार-बार मैदान में घुसना, सुरक्षा में हुई चूक, ECB को देना होगा जवाब

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज (IND vs ENG Test Series) में पिच इंवेडर (Pitch Invader) के नाम से मशहूर शख्स जारवो (Jarvo) ने तीसरी बार एंट्री मारी है, भले ही ये मजाक फैंस को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा है.

ओवल टेस्ट में पिच पर पहुंचा जारवो

ओवल टेस्ट (Oval Test) के दूसरे दिन जब इंग्लैंड (England) की टीम बैल्लेबाजी कर रही थी, तब जारवो (Jarvo) अचानक मैदान में घुस गया और पिच (Pitch) की तरफ तेजी से भागा. वो बॉलिंग करने के अंदाज में दौड़ने लगा. उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया.

सहम गए ओली पोप

इंग्लैंड (England) की पारी के दौरान 34वें ओवर में जारवो (Jarvo) तेजी से दौड़ कर पिच पर पहुंचा और ओली पोप (Ollie Pope) को पीछे से टच किया. पोप अचानक हुई हरकत से घबरा गए. हालांकि जारवो उन्हें छूकर आगे निकल गया, तब तक मैदान में थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.

लॉर्ड्स से हुई शुरुआत

जारवो (Jarvo) सबसे पहले लॉर्ड्स टेस्ट (Lords Test) के दौरान मैदान में बिना इजाजत घुस आया था. उसने टीम इंडिया (Team India) की जर्सी नंबर '69' पहनी हुई थी. वो वहां मौजूद गार्ड्स के सामने खुद को भारतीय टीम का मेंबर बताने लगा. जारवो को ऐसा करता देख मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और बाकी खिलाड़ियों की हंसी छूट गई.

लीड्स टेस्ट के बाद लगा बैन

जारवो (Jarvo) लीड्स टेस्ट (Leeds Test) के दौरान बैटिंग गियर पहनकर मैदान में घुस गया था. जिसके बाद इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर (Yorkshire) ने जारवो पर लाइफटाइम बैन लगा दिया, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया. ये शख्स अब कभी हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में एंट्री नहीं कर पाएगा.

कौन है जारवो 69?

पिच इंवेडर (Pitch Invader) के नाम से मशहूर शख्स जारवो (Jarvo) का असली नाम डेनियल जारविस (Daniel Jarvis) है, चूंकि वो 69 नंबर की जर्सी पहनता है इसलिए उसे 'जारवो 69' (Jarvo 69) भी कहा जाता है. फैंस उनकी इस शरारत को काफी पसंद कर रहे हैं.

Yes, I am Jarvo that went on the pitch. I am proud to be the first white person to play for India!!!!!@timesofindia @ndtv @DailyMirror @IndianExpress pic.twitter.com/sIpxEbb94n — Daniel Jarvis (@BMWjarvo) August 14, 2021

सुरक्षा में बड़ी चूक

जारवो (Jarvo) को लेकर क्रिकेट फैंस हंस रहे हैं, क्योंकि उनका जमकर मनोरंजन हो रहा है, लेकिन गौर किया जाए तो ये क्रिकेटर्स के लिए एक सीरियस थ्रेट. हाल के दिनों में 3 बार किसी इंटरनेशनल मैच में फैंस का मैदान में घुस जाना सुरक्षा में बड़ी चूक है. ईसीबी को इस बात का जवाब देना होगा कि उसने पिछली घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया.

कोरोना के लिहाज से भी खतरनाक

कोरोना वायरस महामारी के बाद हर इंटरनेशल सीरीज के दौरान बायो बबल तैयार किया जाता है, जहां कोई भी बाहरी शख्स एक निर्धारित एरिया में एंट्री नहीं कर सकता. आईसीसी ने भी इसको लेकर सख्त नियम बनाए हैं. इतने एहतियात के बावजूद खिलाड़ियों के आसपास जारवो (Jarvo) का पहुंचना खतरनाक है.



दिग्गजों ने उठाए सवाल

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) समेत फेमस कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) ने भी जारवो (Jarvo) को इस हरकत को सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बताया. साथ ही ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की अपील की है. आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट्स पर.

I think a few people need to be sacked at grounds in England. This is a very serious security lapse and it just continues. Not even a prank anymore. #Jarvo #Idiot. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 3, 2021

Jarvo is back on the field of play. And this time he’s physically bumped into Olie Pope. I hope nobody is seeing humour in it anymore. Appalling that he’s allowed to attend every game in this series. #EngvInd — Wear a Mask. Get Vaccinated, India (@cricketaakash) September 3, 2021

Jarvo… it was only funny the first time. #ENGvIND — Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) August 27, 2021

Jarvo is not funny. The security arrangement in England is! #ENGvIND — Arani Basu (@AraniBasuTOI) September 3, 2021

It genuinely isn’t funny anymore — Greggs and Tomelettes (@annoynya) September 3, 2021