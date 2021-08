IND vs ENG: Mohammed Siraj की जिद्द के आगे झुक कर खुद फंसे Virat Kohli, कप्तान को मिल रही है बड़ी सजा

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट मैच खेला जा रहा है. ये 5 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला है. पहली पारी में 364 रन बनाने वाली भारतीय टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 119 रनों पर इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा दिए हैं. लेकिन इस मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए जिसके लिए अब उनकी आलोचना सब जगह की जा रही है.

विराट से हुई ये गलती

इंग्लैंड की पारी के दौरान दो गेंदों पर दो विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी की. लेकिन उन्होंने जोश में कई बार होश भी खो दिया. दरअसल सिराज की वजह से टीम इंडिया ने अपने कई रिव्यू गंवा दिए. दूसरे दिन दो बार सिराज ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के पैड्स पर गेंद मारी, जिसके बाद सिराज ने मैदान से अंपायर से पूरा जोर लगाकर अपील की. लेकिन अंपायर ने दोनों बार रूट को नॉट आउट दे दिया.

सिराज की जिद्द पर कोहली ने लिया रिव्यू

मैदानी अंपायर द्वारा रूट को नॉट आउट दिए जाने के बाद सिराज दौड़ते हुए टीम के कप्तान विराट कोहली के पास गए और उन्होंने रिव्यू लेने के लिए कोहली को मना लिया. रीप्ले में देखा गया कि रूट नॉट आउट हैं और भारत ने अपना रिव्यू गंवा दिया. ऐसी कुछ कहानी दूसरी अपील के बाद भी रही और सिराज की जिद्द पर ही एक और रिव्यू कोहली ने गंवा दिया. बता दें कि सिराज की गेंदबाजी पर अब तक कुल 10 बार रिव्यू लिया गया है लेकिन सिर्फ एक मौका ऐसा आया है जब रिव्यू सफल रहा नहीं तो 7 बार परिणाम उलटा ही रहा.

What’s a worse love story? Virat Kohli and the toss or Virat Kohli and DRS? Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #ViratKohli pic.twitter.com/H7XP5anx5C — Sony Sports (@SonySportsIndia) August 13, 2021

अब कोहली हुए ट्रोल

सिराज की जिद्द के आगे झुकने वाले कोहली को अब सोशल मीडिया पर लोग सजा दे रहे हैं. लोग दो रिव्यू गंवाने के लिए सिराज के साथ-साथ कोहली को भी खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं. लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स शेयर करके कोहली की क्लास लगा रहे हैं.

Best moment of the series: Pant trying to stop Kohli from taking the review. — Johns. (@CricCrazyJohns) August 13, 2021

Needed: DRS coaching. Can't waste reviews like this. Need reviews ideally to overturn howlers — Sarang Bhalerao (@bhaleraosarang) August 13, 2021

Pant everytime he says no for a review but Kohli listens to the bowler. pic.twitter.com/8ogxs18s4p — Silly Point (@FarziCricketer) August 13, 2021

This should be Kohli's reaction when Siraj asks for a review: pic.twitter.com/axxCx8xy6a — Manya (@CSKian716) August 13, 2021

Siraj asking Siraj after

Kohli to take the review

review#IndvsEng pic.twitter.com/cKRZoUTCzP — Angoor Stark(@ladywithflaws) August 13, 2021

सिराज का प्रदर्शन रहा अच्छा

हालांकि मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) का प्रदर्शन दूसरे दिन काफी अच्छा रहा. सिराज ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर डॉम सिब्ली (Dom Sibley) को 11 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया. इसकी अगली ही गेंद पर हसीब हमीद (Haseeb Hameed) क्लीन बोल्ड हो गए. इसके लिए सिराज की तारीफ भी खूब की जा रही है.