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इंतजार बरकरार: गावस्कर की सलाह के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली इंडिया कैप, एक बार फिर फैंस हैरान

Vaibhav Sooryavanshi India vs England T20I: सुनील गावस्कर की सलाह को नजरअंदाज करते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट ने डरहम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया. 15 साल के इस 'वंडर बॉय' को सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 02, 2026, 03:01 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:01 AM IST
इंतजार बरकरार: गावस्कर की सलाह के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली इंडिया कैप, एक बार फिर फैंस हैरान
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: SLC

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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