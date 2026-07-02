इंतजार बरकरार: गावस्कर की सलाह के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली इंडिया कैप, एक बार फिर फैंस हैरान

यह निर्णय भारतीय कैंप से पिछले पखवाड़े से आ रहे मैसेज के अनुरूप ही था. कप्तान श्रेयस अय्यर और सहायक कोच रयान टेन डेशकाटे ने स्पष्ट किया है कि जिन खिलाड़ियों ने भारत को पिछला टी20 वर्ल्ड कप जिताया है, उन्हें खराब दौर में भी सुरक्षा और समर्थन मिलना चाहिए. अय्यर के अनुसार, ये खिलाड़ी इस फॉर्मेट के मुख्य स्तंभ हैं और उन्हें बैक करना टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. जब सूर्यवंशी के डेब्यू के बारे में सीधे तौर पर पूछा गया, तो श्रेयस अय्यर ने अपनी योजनाओं का खुलासा करने से इनकार कर दिया. उन्होंने इसे निजी मामला बताते हुए कहा कि आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या होगा. हालांकि, उन्होंने वैभव की तारीफ करते हुए उन्हें एक 'विलक्षण प्रतिभा' बताया और कहा कि जब भी उन्हें अवसर मिलेगा, वह निश्चित रूप से शानदार काम करेंगे.