इंतजार बरकरार: गावस्कर की सलाह के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली इंडिया कैप, एक बार फिर फैंस हैरान

Vaibhav Sooryavanshi India vs England T20I: भारतीय क्रिकेट में इस समय 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी चर्चा की केंद्र में हैं. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया. हालांकि, आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. इसके बाद सबको उम्मीद थी कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले पहले टी20 मैच में वह खेल सकते हैं. इस बार भी ऐसा नहीं हुआ. चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द हुए मैच में भी वैभव को बाहर ही बैठना पड़ा.
पिछले कुछ हफ्तों से भारतीय क्रिकेट टीम की लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल सबसे अहम रहा है. यह सवाल सूर्यकुमार यादव के बाद की योजनाओं या नए कप्तान श्रेयस अय्यर की टी20 टीम को आकार देने के बारे में नहीं था. इसके बजाय हर कोई बस यही जानना चाहता था, ''वैभव सूर्यवंशी को उनकी इंडिया कैप कब मिल रही है?''
बल्लेबाजी के दिग्गज सुनील गावस्कर का मानना था कि इस सवाल का जवाब बिल्कुल सीधा होना चाहिए. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत काफी इंतजार कर चुका है. गावस्कर के अनुसार, वैभव को पहले ही मैच से खिलाया जाना चाहिए था और खराब फॉर्म से जूझ रहे बल्लेबाजों को बेंच पर बिठाकर इस 15 वर्षीय खिलाड़ी को सलामी बल्लेबाज या नंबर 3 पर मौका देना चाहिए था.
हालांकि, भारतीय टीम मैनेजमेंट की सोच इससे अलग थी. जब डरहम में डरहम में श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो एक बार फिर प्लेइंग इलेवन से वैभव सूर्यवंशी का नाम गायब था. मैनेजमेंट ने आयरलैंड सीरीज में बल्लेबाजी के संघर्ष के बावजूद संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के शीर्ष क्रम पर ही भरोसा बनाए रखा. सूर्यवंशी के बाहर रहने का मतलब है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा पुरुष क्रिकेटर बनने के लिए अभी और इंतजार करना होगा. यदि वह इस मैच में खेलते, तो वह सचिन तेंदुलकर के 36 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देते, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. वैभव को महज 15 साल 71 दिन की उम्र में ही सीनियर टीम में चुन लिया गया था.
यह निर्णय भारतीय कैंप से पिछले पखवाड़े से आ रहे मैसेज के अनुरूप ही था. कप्तान श्रेयस अय्यर और सहायक कोच रयान टेन डेशकाटे ने स्पष्ट किया है कि जिन खिलाड़ियों ने भारत को पिछला टी20 वर्ल्ड कप जिताया है, उन्हें खराब दौर में भी सुरक्षा और समर्थन मिलना चाहिए. अय्यर के अनुसार, ये खिलाड़ी इस फॉर्मेट के मुख्य स्तंभ हैं और उन्हें बैक करना टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. जब सूर्यवंशी के डेब्यू के बारे में सीधे तौर पर पूछा गया, तो श्रेयस अय्यर ने अपनी योजनाओं का खुलासा करने से इनकार कर दिया. उन्होंने इसे निजी मामला बताते हुए कहा कि आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या होगा. हालांकि, उन्होंने वैभव की तारीफ करते हुए उन्हें एक 'विलक्षण प्रतिभा' बताया और कहा कि जब भी उन्हें अवसर मिलेगा, वह निश्चित रूप से शानदार काम करेंगे.
भले ही मैनेजमेंट धैर्य बरत रहा है, लेकिन सूर्यवंशी ने उन्हें चुनने के लिए कई कारण दिए हैं. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए उन्होंने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा. उन्होंने जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ निडर होकर बल्लेबाजी की और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. वैभव के डेब्यू के इंतजार और गावस्कर की चर्चाओं के बीच इस मुकाबले में बारिश ने बाधा डाली. खराब मौसम के चलते भारत और इंग्लैंड के बीच यह पहला टी20 मैच बिना किसी नतीजे के रद्द घोषित कर दिया गया. भारत ने बारिश शुरू होने से पहले 20 ओवरों में 189/7 का स्कोर बनाया था. कप्तान अय्यर ने 68 और अभिषेक ने 59 रनों की पारी खेली.