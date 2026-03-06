Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट4 ओवरों में 64 रन...इतनी पिटाई पहले कभी नहीं हुई थी...वरुण चक्रवर्ती के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

4 ओवरों में 64 रन...इतनी पिटाई पहले कभी नहीं हुई थी...वरुण चक्रवर्ती के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Team India, T20 World Cup 2026: वरुण चक्रवर्ती पिछले 2 साल से टीम इंडिया के लिए सबसे सफल बॉलर रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी. जिसका नतीजा ये हुआ कि वरुण के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:53 AM IST
फोटो क्रेडिट (x/@chakaravarthy29)
Varun Chakraborty embarrassing record: टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल रोमांचक रहा, जिसमें टीम इंडिया ने 7 रनों से बाजी मारी. वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह मुकाबला रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है. भारत की जीत में स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को बड़ा गम मिल गया, क्योंकि 5 मार्च की रात उनके लिए किसी कयामत से कम नहीं थी. पिछले दो सालों से टीम के सबसे भरोसेमंद विकेट टेकर रहे वरुण की इंग्लिश बल्लेबाजों ने ऐसी पिटाई की कि उनके नाम एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. ये वही रिकॉर्ड है, जिसे कोई भी बॉलर याद नहीं रखना चाहता.

वरुण अब टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में इतिहास के सबसे महंगे गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने 4 ओवरों में 64 रन लुटा दिए. यह उनके टी20 करियर का सबसे महंगा स्पेल भी बन गया है. इससे पहले ये शर्मनाक रिकॉर्ड जोफ्रा आर्चर के नाम था, जिनके खिलाफ इसी मैच में भारतीय बैटर्स ने 61 रन बनाए थे, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के बाद ये रिकॉर्ड वरुण के नाम जुड़ गया.

टी-20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में सबसे महंगे बॉलर्स की लिस्ट

64 रन, वरुण चक्रवर्ती बनाम इंग्लैंड, मुंबई (2026)

61 रन, जोफ्रा आर्चर बनाम भारत, मुंबई (2026)

60 रन, मिचेल स्टार्क बनाम न्यूजीलैंड, दुबई (2021)

54 रन, लसिथ मलिंगा बनाम वेस्टइंडीज, कोलंबो (2012)

53 रन, मार्क अडायर बनाम न्यूजीलैंड, कोलकाता (2026)

53 रन, सैम कुरेन बनाम भारत, मुंबई (2026)

टी20 विश्व कप 2026 में वरुण ने क्या किया?

इस एडिशन में वरुण ने ग्रुप स्टेज में बढ़िया बॉलिंग की थी, लेकिन उसके बाद वो लाइन-लेंथ खो बैठे. सुपर 8 में उनकी जमकर पिटाई हुई और अब सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा रन पड़े. एक एडिशन में अब तक 8 मैच खेलकर वो 8.85 की इकॉनमी से 248 रन लुटा चुके हैं, हालांकि 13 विकेट उनके खाते में हैं. उन्होंने कुल 28 ओवर डाले और 168 बॉल पर 13 शिकार किए. उन्होंने 19.7 की औसत और 12.92 के स्ट्राइक रेट से बॉलिंग की है.

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए थे. भारत के लिए संजू ने सबसे ज्यादा 89 रनों की पारी खेली. 254 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने आखिर तक लड़ाई लड़ी. जैकब बेथेल ने 45 बॉल पर 7 छक्के और 8 चौकों की मदद से 105 रन बनाए. इंग्लैंड की टीम 246 रनों तक पहुंची और 7 रनों से मैच हार गई.

