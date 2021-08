IND vs ENG: Virat Kohli और Rohit Sharma के बीच टेंशन? फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शंस

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बीच दरार की खबरें अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, लेकिन क्या इन दोनों स्टार प्लेयर्स के बीच सचमुच में कोई अनबन है?

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को अक्सर टीम इंडिया (Team India) का अगला कप्तान बताया जाता है, क्योंकि आईपीएल (IPL) में रोहित ने अपने अगुवाई में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को 5 बार चैंपियन बनाया है. ऐसे में इंडियन कैप्टन के तौर पर वो विराट कोहली को रिप्लेस कर सकते हैं. यही वो आधार है जिसकी वजह से तल्खी की अफवाह को हवा मिलती है.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) ने कई बार ऐसी अफवाहों को सिरे से नकारा है, लेकिन मैदान में छोटी सी घटना भी ट्रोल्स को मौका दे देती है. हालांकि हेडिंग्ले टेस्ट (Headingley Test) में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे इन अफवाहों पर फुल स्टॉप लग सकता है.

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच तीसरे टेस्ट में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एक दूसरे के आसपास फील्डिंग कर रहे थे. जब मोहम्मद शमी ने 108वें ओवर में जॉनी बेयरस्टो का विकेट लिया, तो विराट और रोहित ने हाई फाइव करते हुए एक साथ सेलिब्रेट किया.

Shami gets his second wicket of the day, dismissing Bairstow for 29.

Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #Bairstow #Shami pic.twitter.com/wXIYd7ancJ

— Sony Sports (@SonySportsIndia) August 26, 2021