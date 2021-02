IND vs ENG: क्या Virat Kohli और Rohit Sharma के बीच सब कुछ ठीक है ?

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच चेन्नई के चेपक मैदान में खेले गए दूसरे टेस्ट में विराट कोहली (Virat Kohli) की सेना ने 317 रन की शानदार फतह हासिल की. इस जीत में रविचंद्रन अश्विन के ऑलराउंड प्रदर्शन के अलावा रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के शतक का अहम योगदान रहा.

मैच के बाद सेलिब्रेशन

दूसरे टेस्ट के चौथे दिन मोईन अली के आउट होते ही इंग्लैंड की दूसरी पारी खत्म हो गई और टीम इंडिया ने 4 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली. जीत के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों के साल जश्न मनाते हुए दिखे जिसमें रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी शामिल थे.

विराट-रोहित का वीडियो वायरल

जीत के सेलिब्रेशन के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए जरूर दिखे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के गले मिलने से बचते हुए नजर आए. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और क्रिकेट फैंस इस पर रिएक्शन दे रहे हैं.

That winning feeling! Smiles all round as #TeamIndia beat England in the second @Paytm #INDvENG Test at Chepauk to level the series 1-1. Scorecard https://t.co/Hr7Zk2kjNC pic.twitter.com/VS4rituuiQ — BCCI (@BCCI) February 16, 2021

पहले भी उड़ी हैं दरार की खबरें

ये पहली बार नहीं है जब विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बीच मनमुटाव की चर्चा हुई है. इन दोनों खिलाड़ियों ने इस खबरों पर कभी कमेंट नहीं किया है और न ही टीम इंडिया की तरफ से कोई पुष्टि हुई है. लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी काफी काफी बातें हो रही हैं.

Want to know what Kohli whispered in Ro’s ear because I’m bored and I want to spin some conspiracy theories for fun https://t.co/cp7QsLn2nI — Rangolis (@ragz_93) February 16, 2021

Aaj mein samjha BCCI ke videos hidden message wale hote hai...that Virat n Rohit handshake says a lot https://t.co/HXSllWga6E — Inscrutable Viki (@inscrutableviki) February 16, 2021

What was that Rohit n Kohli?! are you trying to hug or just shake hands? Even exes aren’t so awkward. Lol https://t.co/6fHMCM7hAq — McAwesomeness (@tweettabulous) February 16, 2021