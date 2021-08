IND VS ENG: 'अगले मैच में कौन लेगा Kohli की जगह', Virat के 0 पर आउट होने के बाद भड़के फैंस

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेल रही है. पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने जबर्दस्त प्रदर्शन दिखाया वहीं दूसरे दिन पूरा खेल ही पलट गया. पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 183 रनों पर ऑलआउट हो गई जिसके बाद लग रहा था कि मेहमान टीम काफी बढ़त बना लेगी. लेकिन दूसरे दिन जेम्स एंडरसन ने मैच ही पलट दिया.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के आउट होने के बाद एंडरसन ने लगातार दो गेंदों पर चेतेश्वर पुजारा भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

फिर फ्लॉप हुए विराट कोहली

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एंडरसन ने पुजारा को पवेलियन का रास्ता दिखाया. भारत के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) बल्लेबाजी के लिए उतरे तब फैंस को उनसे लंबी पारी की उम्मीद थी लेकिन कोहली पलक झपकते ही आउट हो गए. पहली ही गेंद पर कोहली स्टंप्स के पीछे जॉस बटलर के हाथों लपके गए. ये सात साल और 12 टेस्ट में पहला मौका है जब जेम्स एंडरसन ने विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में आउट किया है. इससे पहले भारतीय कप्तान को एंडरसन ने 2014 में ओल्ड ट्रेफर्ड टेस्ट में आउट किया था.

1.5 साल से विराट के बल्ले से नहीं निकला शतक

विराट कोहली (Virat Kohli) के चाहने वालों को उम्मीद थी कि वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) में शतक लगाकर सेंचुरी का सूखा खत्म करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वहीं अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में भी कोहली फ्लॉप रहे. उन्होंने अपना आखिरा शतक नवंबर 2019 में बनाया था. विराट ने उस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट में 136 रनों की पारी खेली थी.

सोशल मीडिया पर उड़ा विराट का मजाक

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के लगातार फ्लॉप होने की वजह से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं. बिना खाता खोले आउट होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है.

India fans, who would you like to see replace Kohli for the 2nd Test Match? #ENGvIND pic.twitter.com/ERJPznETmd — England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 5, 2021

29th duck in Int'ls for Kohli (Tests 13, ODIs 13, T20Is 3). Kohli's Test average since 01st Jan 2020 is 23.00 (15 inns, 345 runs). Kohli has not scored an Int'l 100 in his last 47 inns, last Int'l century was v Bangladesh in India on 23rd Nov 2019. Massively Over-rated. #Cricket — Daniel Alexander (@daniel86cricket) August 5, 2021

Kohli bringing back the sweet memories of 2014.#ENGvsIND pic.twitter.com/CnDpIZBp4N — Troll Kohli (@ChokerKohli) August 5, 2021

Kohli aiming for his next century pic.twitter.com/mmA2TEeaeF — Bhuwantastic (@Bhuwantastic) August 5, 2021

Babar azam is better than kohli. #INDvENG #ENGvIND — Aditya Sharma ॐ (@iamaditya2310) August 5, 2021

Yarrr I'm so disappointed man. Why kohli why??!! — Omar. (@OmarBalochh) August 5, 2021

@imVkohli u have lost your focus ,go get it , — B Happy(Ms Gujju-INDIAN) (@TALI189) August 5, 2021

End of Kohli — Anooj (@shikhari09) August 5, 2021