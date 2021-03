England की हार पर Virender Sehwag ने लिए मजे, कहा-'खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे'

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली. इस मैच टीम इंडिया (Team India) ने अंग्रेजों को 7 रन से शिकस्त दी. इसकी साथ ही विराट ब्रिगेड ने वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया. अब वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने इंग्लिश टीम को अपने अंदाज में ट्रोल किया है.

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने अपने ट्विटर पर लिखा. सैम कुरेन के पास टैलेंट है और उन्होंने तकरीबन इंग्लैंड के हाथ में बाजी दे दी थी, लेकिन आखिर में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे इंग्लैंड वाले. टीम इंडिया की बेहतरीन जीत. सभी फॉर्मेट्स में से ये सीरीज सबसे ज्यादा मुश्किल से जीती गई है.

Sam Curran is some talent and he nearly pulled it off for England. But in the end, Khaali haath aaye thhey, khaali haath jaayenge England waale. Good win for Team India but across formats this has been a well fought series. #INDvsENG pic.twitter.com/haA3krhgHw

