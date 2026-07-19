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IND vs ENG: आज भारत के लिए आखिरी मैच खेलेंगे रोहित शर्मा? टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में दो बदलाव तय

India vs England Lord's ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में आज 3 वनडे मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला होने वाला है. क्या रोहित शर्मा अपने संन्यास की अटकलों के बीच फॉर्म में वापसी करेंगे? जानें पिच रिपोर्ट, टीम बदलाव और मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 19, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:27 AM IST
IND vs ENG: आज भारत के लिए आखिरी मैच खेलेंगे रोहित शर्मा? टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में दो बदलाव तय
Image Credit: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे आज. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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