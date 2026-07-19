IND vs ENG: आज भारत के लिए आखिरी मैच खेलेंगे रोहित शर्मा? टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में दो बदलाव तय

India vs England Lord's ODI: लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. यह वनडे सीरीज का निर्णायक मैच है जो रोमांस और रोमांच से भरपूर होगा. इसमें इस दशक के चार सबसे महान बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो रूट और जोस बटलर एक साथ लॉर्ड्स के मैदान पर नजर आएंगे. सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है और जीतने वाली टीम ट्रॉफी पर कब्जा कर लेगी.
पिछले कुछ दिनों से माहौल पूरी तरह से रोहित शर्मा के भविष्य और उनके संन्यास की अटकलों से भरा रहा है. सोशल मीडिया पर जारी विवाद और प्रशंसकों के बीच छिड़ी जंग के बाद बीसीसीआई (BCCI) को खुद सामने आकर यह स्पष्ट करना पड़ा कि संन्यास को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है. अब जब यह शोर कम हुआ है, तो ध्यान फिर से खेल पर लौट आया है. इसके बावजूद देखना है मैच के बाद रोहित शर्मा क्या फैसला करते हैं.
Lord's
#TeamIndia putting in the work at the Home of Cricket for one last push #ENGvIND pic.twitter.com/gyVdrAJvob
— BCCI (@BCCI) July 18, 2026
2027 के वनडे वर्ल्ड कप में अब लगभग एक साल का समय शेष है और रविवार का यह मैच इन चार आधुनिक दिग्गजों के लिए यह याद दिलाने का अवसर है कि वे आज भी खेल के केंद्र में क्यों हैं. जो रूट इस सीरीज में पहले ही 99* रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर अपनी अहमियत साबित कर चुके हैं. वहीं विराट कोहली ने कार्डिफ में अपने अर्धशतक से दिखाया कि वह वनडे के खेल को कितनी गहराई से समझते हैं. जोस बटलर भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी की लय वापस पाने के संकेत दे चुके हैं.
रोहित शर्मा के लिए यह मैच केवल एक सीरीज डिसाइडर नहीं बल्कि अपनी साख बचाने का मौका है. हाल के मैचों में उनके रनों में गिरावट आई है और पावरप्ले में उनकी वह पुरानी आक्रामकता कम दिखी है. लॉर्ड्स का मैदान रोहित को मौका देगा कि वह अटकलों को ठोस प्रदर्शन में बदलें और उठ रहे सवालों को खामोश कर दें.
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Harsh Dubey added to #TeamIndia's ODI squad as a replacement for injured Washington Sundar.
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लॉर्ड्स का मैदान एडबस्टन या कार्डिफ से अलग होगा. यहां की पिच पर अन्य मैदानों के मुकाबले वैसी गति और उछाल नहीं देखी गई है, जो भारत के स्पिनरों और बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. हालांकि, इंग्लैंड का इस मैदान पर रिकॉर्ड शानदार रहा है, जहां उसने पिछले आठ वनडे मैचों में से पांच में जीत दर्ज की है.
भारतीय टीम में वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए हैं और उनकी जगह हर्ष दुबे को शामिल किया गया है. ऐसे में सुंदर की जगह किसी न किसी को जरूर प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा. पिछले मैच में बीमार होने के कारण नहीं खेलने वाले केएल राहुल की टीम में वापसी की संभावना है. वह ईशान किशन की जगह ले सकते हैं. इन दो बदलावों के अलावा कुलदीप यादव को भी मौका मिल सकता है.
2021 के बाद से भारत का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में दबदबा रहा है और उसने 12 में से 9 मुकाबले जीते हैं. हालांकि, टीम इंडिया 2024 के बाद से अभी तक लगातार दो द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं जीत पाई है. दूसरी ओर, जो रूट 2025 से बेहद घातक साबित हुए हैं. उन्होंने 20 मैचों में 76.87 की औसत से 1230 रन बनाए हैं.
इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद.
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.