IND vs ENG: कुंबले-हरभजन का नाम लेकर Yuvraj Singh ने पिच पर किया कमेंट, अब हो रहे ट्रोल

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narender Modi Stadium) में चार मैच की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया. ये मैच भारत ने सिर्फ दो दिनों में 10 विकेट से जीतकर अपने नाम किया. इस मैच के बाद पिच की काफी आलोचना हो रही है, और कई दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि ये पिच टेस्ट क्रिकेट के लिए ठीक नहीं थी. इन खिलाड़ियों में एक नाम भारत के दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह (Yuvraj Singh) का भी जुड़ गया है. युवराज ने पिच को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया कि फैंस अब उनकी आलोचना रहे हैं.

क्या कहा युवराज ने?

तीसरे टेस्ट के दो दिन में खत्म होने के बाद युवराज (Yuvraj Singh) ने मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आर. अश्विन, अक्षर पटेल और इशांत शर्मा को बधाई दी है. लेकिन युवराज ने ये बधाई एक तंज कसते हुए दी. युवराज (Yuvraj Singh) ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैच दो दिन में खत्म हो गया, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा है नही है. अगर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह इस तरह की पिच पर गेंदबाजी करते तो उनके नाम पर 1000 और 800 विकेट होते. फिर भी अक्षर क्या स्पैल था. अश्विन, इशांत को बधाई.'

finished in 2 days Not sure if that’s good for test cricket !If @anilkumble1074 and @harbhajan_singh bowled on these kind of wickets they would be sitting on a thousand and 800? However congratulations to @akshar2026 what a spell! congratulations @ashwinravi99 @ImIshant — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) February 25, 2021

फैंस ने जमकर की आलोचना

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) का ये ट्वीट फैंस को पसंद नहीं आया और उन्होंने युवराज (Yuvraj Singh) की आलोचना शुरू कर दी.

Always unhappy n jealous — Vivek Gupta (@gupta_vivek_) February 25, 2021

You are still stuck in that era. Move on. Celebrate the win — Nikhil Ram (@Nikhil_Rams) February 25, 2021

Butt hurt Yuvi 3 centuries https://t.co/gkSqjFAGzn — Rajkumar Seka) February 25, 2021

Yuvi bhai hope you didn't forget that 2004 Mumbai test against Australia which was over in just 2&half days..The best bowling figures of that match 6-9 was by M.Clarke..Both Kumble&Harbhajan played that test too https://t.co/9dEKTKQa9P — Sivaram G (@sivaramkrish13) February 25, 2021

भारत ने दो दिन में जीता मैच

भारत ने इंग्लैंड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narender Modi Stadium) में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट से करारी मात दी. भारत ने ये मैच सिर्फ दो दिन में अपने नाम किया. इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी पहली पारी 112 रनों पर सिमट गई. जवाब में भारत भी पहली पारी में सिर्फ 145 रन ही बना पाया. दूसरी पारी में इंग्लैंड की हालत और खराब दिखा और उनकी पूरी टीम सिर्फ 81 रनों पर ऑल आउट हो गई. भारत को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 49 रनों का टारगेट मिला, जिसे उसने बिना किसी विकेट गंवाए हासिल कर लिया. भारत अब इस सीरीज में 2-1 से आगे है.