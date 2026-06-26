IND vs IRE, 1st T20I Live Streaming: भारत और आयरलैंड (India vs Ireland) के बीच 2 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला बेलफास्ट में आज शाम 6:00 बजे (IST) से खेला जाएगा. भारत और आयरलैंड के बीच T20I में अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें सभी मैच भारत ने जीते हैं. भारत और आयरलैंड के बीच पिछली भिड़ंत न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान हुई थी, जिसमें भारत ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी. खास बात यह है कि इस फॉर्मेट में आयरलैंड के खिलाफ भारत अब तक अजेय रहा है.
भारत ने साल 2023 में आयरलैंड दौरे पर 3 मैचों की T20I सीरीज 2-0 से जीती थी, क्योंकि एक मैच बिना टॉस के ही रद्द हो गया था. आयरलैंड को चोटों के कारण बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पॉल स्टर्लिंग, मार्क अडायर, जोशुआ लिटिल और कर्टिस कैम्फर जैसे अनुभवी खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. नए फुल-टाइम कप्तान लोर्कन टकर टीम इंडिया के खिलाफ मेजबान टीम की कप्तानी करेंगे. चोटों के कारण भारत की टीम में भी बदलाव करने पड़े हैं. वरुण चक्रवर्ती और नीतीश रेड्डी की जगह प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे को चुना गया है. हालांकि, इस मैच में सबसे ज़्यादा चर्चा युवा टैलेंट वैभव सूर्यवंशी के सीनियर टीम में डेब्यू करने की संभावना को लेकर हो रही है. अगर वैभव सूर्यवंशी को पहले T20I के लिए प्लेइंग XI में चुना जाता है, तो वह इतिहास रच देंगे.
1. India vs Ireland के बीच पहला T20I मैच कब खेला जाएगा?
India vs Ireland के बीच पहला T20I मैच आज (26 जून) को खेला जाएगा.
2. India vs Ireland के बीच पहला T20I मैच कहां खेला जाएगा?
India vs Ireland के बीच पहला T20I मैच बेलफास्ट (आयरलैंड) में खेला जाएगा.
3. India vs Ireland के बीच पहला T20I मैच किस समय पर खेला जाएगा?
India vs Ireland के बीच पहला T20I मैच आज (26 जून) शाम 6:00 बजे (IST) से खेला जाएगा.
4. India vs Ireland के बीच पहले T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं?
India vs Ireland के बीच पहले T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट आप Sony Sports Network पर देख सकते हैं.
5. India vs Ireland के बीच पहले T20I मैच को किस Digital Platform पर देखा जा सकता है?
India vs Ireland के बीच पहले T20I मैच को Digital Platform पर आप 'Sony LIV' पर देख सकते हैं. इसके अलावा मैच का लाइव ब्लॉग और मैच से जुड़ी स्टोरीज आप https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं.
6. India vs Ireland के बीच पहला T20I मैच मुफ्त में कब, कहां और किस चैनल पर देखें?
India vs Ireland के बीच पहला T20I मैच आप डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर मुफ्त में देख सकते हैं. हालांकि यह सुविधा सिर्फ डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (Digital Terrestrial Television) उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी. जो डीडी स्पोर्ट्स चैनल केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिशटीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी और टाटा प्ले पर प्रसारित होगा उस पर India vs Ireland के बीच पहले T20I मैच का लाइव प्रसारण नहीं होगा.
भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव.
आयरलैंड: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), गैरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कैलित्ज, मैथ्यू हम्फ्रीज, रूबेन विल्सन, गेविन होए, जय मूंदड़ा, लियाम मैक्कार्थी, मैथ्यू होलार्ड.