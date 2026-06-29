टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का, प्रिंस यादव ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम

टीम इंडिया रविवार को आयरलैंड जैसी छोटी टीम के खिलाफ उलटफेर का शिकार हो गई. टीम इंडिया ने बेलफास्ट में खेले गए टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले को महज 1 रन के अंतर से गंवा दिया. इसी के साथ भारत को टी20 इतिहास में पहली बार आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवानी पड़ी. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए. इसके जवाब में भारत निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सका.
प्रिंस यादव ने रविवार को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20I मैच में भारत के लिए अपना T20I डेब्यू किया. दिल्ली के रहने वाले इस तेज गेंदबाज को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार भारतीय टीम में चुना गया था. प्रिंस यादव को रन चेज के दौरान बल्लेबाजी करने का मौका भी मिला. नंबर 11 पर बल्लेबाजी करने आए प्रिंस यादव छह रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को एक रन से हार का सामना करना पड़ा.
प्रिंस यादव ने अपने T20I करियर की पहली गेंद भारत की पारी की आखिरी गेंद पर खेली और उस पर छक्का जड़कर भारतीय क्रिकेटरों की एक खास लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया. हैरी टेक्टर की गेंद पर लगाए गए इस छक्के के साथ प्रिंस यादव, सूर्यकुमार यादव और रमनदीप सिंह के बाद T20I करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए. हैरी टेक्टर की गेंद पर छक्का लगाकर प्रिंस यादव, सूर्यकुमार यादव और रमनदीप सिंह के बाद T20I करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए.
मार्च 2026 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार ने मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया था और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपना खाता खोला था. वहीं, रमनदीप ने 13 नवंबर 2024 को सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने T20I डेब्यू पर यह कारनामा किया, जब उन्होंने एंडिले सिमेलाने की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया.
1. सूर्यकुमार यादव विरुद्ध जोफ्रा आर्चर - 18 मार्च 2021
2. रमनदीप सिंह विरुद्ध एंडिले सिमेलाने - 13 नवंबर 2024
3. प्रिंस यादव विरुद्ध हैरी टेक्टर - 28 जून 2026