IND vs IRE: पिच है या कब्रगाह...आसान नहीं न्यूयॉर्क में बैटिंग, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने बताया 'शॉकिंग'

IND vs IRE New York Pitch: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ की. दोनों टीमें न्यूयॉर्क के नासाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हुईं. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. न्यूयॉर्क के इस मैदान पर पिछला मैच श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था. उस मुकाबले में पिच को लेकर सवाल उठे थे. असमान बाउंस और तेजी ने बल्लेबाजों को परेशान किया था. अफ्रीकी गेंदबाजों ने लंकाई टीम को 77 रन पर समेट दिया था. उसके लिए फास्ट बॉलर एनरिक नॉर्खिया ने 4 विकेट झटके थे.

भारत के तेज गेंदबाजों ने बरपाया कहर

कुछ ऐसा ही नजारा भारत और आयरलैंड के बीच मैच के दौरान दिखा. आयरिश बल्लेबाज इस पिच पर परेशान दिखे. भारतीय गेंदबाजों की गेंद कभी ऊपर से निकल जा रही थी तो कभी नीचे रह जाती थी. कोई गेंद काफी तेजी से निकली तो कोई धीमी हो गई. 10 ओवर में तो आयरलैंड के 6 बल्लेबाज आउट हो गए. सभी 6 खिलाड़ियों को भारत के फास्ट बॉलर्स ने आउट किया. इसके बाद आयरलैंड की टीम 16 ओवर में 96 रन पर सिमट गई. इस मैदान पर लगातार दूसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 100 रन का स्कोर नहीं बना सकी.

अर्शदीप ने की शुरुआत

अर्शदीप सिंह ने 1 ओवर में 2 विकेट लेकर तूफानी शुरुआत की. उनके बाद हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने कहर बरपा दिया. आयरिश बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि किस गेंद को खेलें और किसे जाने दें. वह पिच के मिजाज को नहीं समझ पाए. शुरुआती कुछ विकेट गिरने के बाद उनके मन में खौफ भर गया. इसका पूरा योगदान भारतीय गेंदबाजों को जाता है. उन्होंने पिच का फायदा उठाया और लगातार विकेट निकाले.

आईसीसी पर भड़के फैंस, दिग्गजों ने उठाए सवाल

दूसरी ओर, मैच में रन नहीं बनने से कई फैंस निराश भी नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर पिच की आलोचना की. फैंस का मानना है कि अगर इसी तरह की पिच हर मैच में यहां दिखेगी तो रन ही नहीं बनेंगे. ऐसे में मैच से रोमांच समाप्त हो जाएगा. उन्होंने एक्स पर आईसीसी पर अपना गुस्सा निकाला. लोग कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क की पिच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लायक नहीं है. यह खतरनाक है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इसे 'शॉकिंग पिच' बताया. पाकिस्तान के पूर्व कोच मिकी आर्थर ने इसे खराब पिच बताया. वहीं, भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने मजे लेते हुए कहा, ''न्यूयॉर्क में यह एक बेहतरीन पिच है, बशर्ते कि इसका उद्देश्य अमेरिकी दर्शकों को टी20 के रूप में टेस्ट क्रिकेट से जोड़ना हो.''

This pitch in New York is very poor! #IREvsIND

This is an excellent pitch in New York. Provided the idea was to get the American audience hooked on to Test cricket disguised as T20. #INDvIRE #T20WorldCup

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) June 5, 2024