IND vs NAM: डेड बॉल ड्रामा और अंपायर से बहस.. नामीबिया की 'चोरी पर सीनाजोरी', क्या ICC देगा सजा?

IND vs NAM T20 World Cup 2026: भारत और नामीबिया के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में दिल्ली के मैदान पर फैंस की भरमार देखने को मिली. इस मुकाबले में टीम इंडिया की धांसू बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला. नामीबिया के कप्तान ने 'चोरी पर सीनाजोरी' वाली हालत कर दी. गलती करने के बाद नामीबिया के कप्तान खुद अंपायर से बहस करने लगे. सोशल मीडिया पर ये मु्द्दा तूल पकड़ गया.

टीम इंडिया की पहले बैटिंग

भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी. भारतीय टीम की शुरुआत धांसू थी क्योंकि टीम इंडिया ने महज 10 ओवर में 100 का आंकड़ा पार कर लिया था. लेकिन अगले 10 ओवर में नामीबिया का धांसू कमबैक था जब भारतीय टीम के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढेर होते नजर आ रहे थे. हालांकि, ईशान और हार्दिक के धांसू अर्धसशतकों की बदौलत भारतीय टीम ने बोर्ड पर 206 रन टांगे. मैच के बीच 8वें ओवर में बवाल देखने को मिला जब नामीबिया के कप्तान अंपायर से बहस करते दिखे.

डेड बॉल पर हुआ ड्रामा

मुकाबले में डेड बॉल पर ड्रामा देखने को मिला. नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस की एक अजीब कन्फ्यूजन पैदा कर दिया और अंपायर के साथ तीखी बहस हुई. यह घटना भारत की पारी के आठवें ओवर में हुई जब इरास्मस ने अपने सामान्य रिलीज पॉइंट से काफी पहले गेंद छोड़ दी, लगभग अपने रन-अप के आधे रास्ते से. ऑन-फील्ड अंपायर रॉड टकर ने तुरंत इसे डेड बॉल करार दिया, जिससे नामीबिया के कप्तान हैरान और असहमत दिखे.

आईसीसी दे सकती है सजा

अंपायर से बहस पर अक्सर प्लेयर्स को आईसीसी का जुर्माना झेलना पड़ सकता है. ऐसे में इरास्मस पर भी आईसीसी मैच के बाद एक्शन ले सकता है. उनपर मैच फीस का कुछ प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि, इरास्मस ने दिल्ली में धमाकेदार गेंदबाजी की क्योंकि उन्होंने मुकाबले में 4 विकेट अपने नाम किए. अब देखना होगा कि उनपर जुर्माना लगाया जाता है या नहीं.