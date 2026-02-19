'अच्छा सिरदर्द है'..सुपर 8 की जंग से पहले इस चीज पर मंथन करेंगे सूर्यकुमार यादव, जीत के बाद किया खुलासा

Suryakumar Yadav: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया विजय रथ पर सवार है. ग्रुप स्टेज में उसने चार मैच खेले और चारों जीते. पहले तीन मैचों में अमेरिका, नामीबिया और पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा अंदाज में जीत मिली, लेकिन चौथे मुकाबले में टीम इंडिया को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि नीदरलैंड ने गेंद और बल्ले दोनों से परेशान किया. जीत के बाद कप्तान सूर्या ने खुद माना कि इस जीत में सबकुछ परफेक्ट नहीं था. उन्होंने कहा कि सुपर 8 की जंग से पहले इस मुकाबले में जो सीख मिली है, उस पर खिलाड़ियों के साथ बैठकर बात करेंगे.

नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला क्लोज रहा. टीम इंडिया को जीत के लिए मेहनत करनी पड़ी. इसके बाद जब सूर्या से सुपर 8 की तैयारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ परफेक्ट था. जीत में भी सीख मिलती है और हमने कुछ चीजें सीखी हैं. गुरुवार को आराम का दिन है, फिर बैठकर उन बातों पर चर्चा करेंगे.'

सूर्या क्यों कह रहे हैं जीत में भी सीखने की बात?

सूर्या ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नीदरलैंड की टीम ने भारत को हर मोर्चे पर चुनौती दी. माना जा रहा था कि भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 250 रनों का टारगेट लगाएगा, क्योंकि बल्लेबाजी पिच थी, लेकिन नीदरलैंड के गेंदबाजों ने कमाल किया. पहले 15 ओवर तक भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा. टीम इंडिया ने 15 ओवर तक 4 विकेट खोकर 118 रन ही बनाए थे. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को पहले 6 ओवरों में ही आउट कर दिया गया था. अभिषेक का खाता नहीं खुला, जबकि किशन ने 7 बॉल पर 18 रन बनाए. इन दोनों को ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त ने आउट किया था.

आखिरी 15 ओवरों में शिवम-हार्दिक ने ताबड़तोड़ बैटिंग की

15 ओवर के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने हाथ खोले और स्कोर 6 विकेट खोकर 193 रनों तक पहुंचाया. शिवम दुबे ने 31 बॉल पर 6 छक्के और 4 चौके लगाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 21 बॉल पर 3 छक्के लगाकर 30 रन बनाए. एक वक्त लग रहा था कि टीम मुश्किल से 170 रनों तक पहुंचेगी, लेकिन आखिरी के 5 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने करीब 70 रन बना दिए.

गेंदबाजों की पिटाई हुई

जब टीम 193 तक पहुंच गई तो लगा कि नीदरलैंड को 150 रनों के भीतर रोक देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पहले भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाई और फिर गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने आज काफी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन दूसरी तरफ शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर काफी महंगे रहे. पांड्या ने 3 ओवरों में 13.33 की इकॉनमी से 40 रन खर्च कर डाले. सुंदर को 4 ओवरों में 36 रन पड़े, जबकि शिवम दुबे को 3 ओवरों में 35 रन पड़े. हालांकि दुबे और पांड्या क्रमशः दो और एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे, लेकिन सुंदर को एक भी विकेट नहीं मिला.

'कभी-कभी यह सुखद सिरदर्द होता है' - सूर्या

194 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर खेली और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 176 रन बना दिए. भारत को जीत सिर्फ 17 रनों से मिली. इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की. इतने सारे गेंदबाजी विकल्पों को लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, 'कभी-कभी यह सुखद सिरदर्द होता है. मेरे पास मिडिल ओवरों में कई विकल्प हैं, अभिषेक शर्मा, हार्दिक, दुबे. मैच की जरूरत के हिसाब से कोई भी कुछ ओवर डाल सकता है.'

बल्लेबाजों के लिए क्या बोले कप्तान सूर्या?

मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि 'हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे. हमने 190 रन बनाए, जो इस विकेट पर अच्छा स्कोर था. दूसरी पारी में थोड़ी ओस थी, जिससे गेंदबाजों के लिए चुनौती बढ़ गई थी, लेकिन कुल मिलाकर हम प्रदर्शन से काफी खुश हैं.'

ओस के बावजूद पहले बल्लेबाजी के फैसले पर उन्होंने कहा, 'ऐसी स्थिति आगे भी आ सकती है. शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए यह समझना जरूरी है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और मिडिल ओवरों में विकेट कैसा व्यवहार कर रहा है. बाद में हमारे पास हार्दिक, शिवम, रिंकू, अक्षर या वॉशिंगटन जैसे खिलाड़ी हैं, जो मैच को शानदार तरीके से फिनिश कर सकते हैं.'

सूर्या ने आखिर में यह भी कहा कि हर बल्लेबाज से योगदान चाहिए. हर बल्लेबाज से कुछ न कुछ योगदान आ रहा है. कभी एक-दो खिलाड़ी बहुत शानदार खेलते हैं, लेकिन हमें हर किसी से छोटा-मोटा योगदान चाहिए. तभी टीम मजबूत बनी रहती है.

