शतक से चूकने का दुख है? Virat Kohli ने मैच के बाद बताई दिल की बात, बोले- ‘मैं जिस तरह खेल रहा हूं’

Virat Kohli React on Miss 54th Hundreds: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया जीतने में सफल रही. वडोदरा में हुए इस मुकाबले में कीवी टीम ने 301 रनों का टारगेट दिया था, जिसे भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 91 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 93 रन बनाए. वो अपने करियर का 54वां वनडे शतक ठोकने से सिर्फ 7 रन दूर रह गए. उनके फैंस को इस बात का दुख है कि कोहली इतने करीब आकर शतक से चूक गए. हालांकि विराट कोहली को इसकी चिंता नहीं है. मैच के बाद उन्होंने शतक मिस करने पर अपने दिल की बात दुनिया के सामने रख दी है.

जब विराट कोहली से पूछा गया कि 90 रन पार करने के बाद क्या वो शतक के बारे में सोच रहे थे? इस सवाल पर कोहली ने कहा कि “अगर बिल्कुल ईमानदारी से कहूं, तो इस वक्त मैं जिस तरह खेल रहा हूं, उसमें मैं किसी भी तरह के माइलस्टोन के बारे में नहीं सोचता. अगर हम पहले बल्लेबाजी कर रहे होते, तो शायद मैं और आक्रामक खेलता. लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए, जब स्कोरबोर्ड पर टारगेट होता है, तो हालात के हिसाब से खेलना पड़ता है.'

अब खुलकर खेलना चाहते हैं विराट कोहली

विराट ने ये भी स्वीकार किया है कि वो अब खुलकर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं. ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज जिम्मेदारी से खेलने पर मजबूर करती है. कोहली ने कहा, “मैं ज्यादा बाउंड्री लगाना चाहता था, लेकिन अनुभव बीच में आ जाता है. मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि टीम को ऐसी स्थिति में ले जाऊं, जहां हम आराम से जीत सकें.'

विराट ने बताया अपना गेम प्लान

नंबर तीन पर आकर भारत के लिए सालों तक रनों की बारिश करने वाले कोहली ने अपने गेम प्लान पर खुलकर बात की. उन्होंने ये भी बताया कि वो किस सोच के साथ बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरते हैं. कोहली ने कहा, “मेरा मूल विचार यही है कि मैं नंबर तीन पर बल्लेबाजी करता हूं. अगर हालात मुश्किल होते हैं, तो मैं सिर्फ इंतजार करने के बजाय खुद पर भरोसा रखते हुए काउंटर अटैक करता हूं. कोई भी गेंद आपकी हो सकती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक होने का कोई मतलब नहीं है. आप गैर-जरूरी या अजीब शॉट्स नहीं खेलते, बल्कि अपनी ताकत पर टिके रहते हैं. आज जब रोहित के आउट होने के बाद मैं बल्लेबाजी करने आया, तो मुझे लगा कि अगर पहली 20 गेंदों में दबाव बनाया जाए, तो विपक्ष को बैकफुट पर डाला जा सकता है, वही आगे चलकर निर्णायक साबित हुआ.'

