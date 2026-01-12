Advertisement
trendingNow13071280
Hindi Newsक्रिकेटशतक से चूकने का दुख है? Virat Kohli ने मैच के बाद बताई दिल की बात, बोले- ‘मैं जिस तरह खेल रहा हूं’

शतक से चूकने का दुख है? Virat Kohli ने मैच के बाद बताई दिल की बात, बोले- ‘मैं जिस तरह खेल रहा हूं’

Virat Kohli React on Miss 54th Hundreds: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली शतक से चूक गए. अगर वो 7 रन और बना लेते तो वनडे क्रिकेट में 54 शतकों का महारिकॉर्ड अपने नाम कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्हें काइल जैमीसन ने माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट कराया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli
Virat Kohli

Virat Kohli React on Miss 54th Hundreds: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया जीतने में सफल रही. वडोदरा में हुए इस मुकाबले में कीवी टीम ने 301 रनों का टारगेट दिया था, जिसे भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 91 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 93 रन बनाए. वो अपने करियर का 54वां वनडे शतक ठोकने से सिर्फ 7 रन दूर रह गए. उनके फैंस को इस बात का दुख है कि कोहली इतने करीब आकर शतक से चूक गए. हालांकि विराट कोहली को इसकी चिंता नहीं है. मैच के बाद उन्होंने शतक मिस करने पर अपने दिल की बात दुनिया के सामने रख दी है.

जब विराट कोहली से पूछा गया कि 90 रन पार करने के बाद क्या वो शतक के बारे में सोच रहे थे? इस सवाल पर कोहली ने कहा कि “अगर बिल्कुल ईमानदारी से कहूं, तो इस वक्त मैं जिस तरह खेल रहा हूं, उसमें मैं किसी भी तरह के माइलस्टोन के बारे में नहीं सोचता. अगर हम पहले बल्लेबाजी कर रहे होते, तो शायद मैं और आक्रामक खेलता. लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए, जब स्कोरबोर्ड पर टारगेट होता है, तो हालात के हिसाब से खेलना पड़ता है.'

अब खुलकर खेलना चाहते हैं विराट कोहली

विराट ने ये भी स्वीकार किया है कि वो अब खुलकर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं. ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज जिम्मेदारी से खेलने पर मजबूर करती है. कोहली ने कहा, “मैं ज्यादा बाउंड्री लगाना चाहता था, लेकिन अनुभव बीच में आ जाता है. मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि टीम को ऐसी स्थिति में ले जाऊं, जहां हम आराम से जीत सकें.'

Add Zee News as a Preferred Source

विराट ने बताया अपना गेम प्लान

नंबर तीन पर आकर भारत के लिए सालों तक रनों की बारिश करने वाले कोहली ने अपने गेम प्लान पर खुलकर बात की. उन्होंने ये भी बताया कि वो किस सोच के साथ बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरते हैं. कोहली ने कहा, “मेरा मूल विचार यही है कि मैं नंबर तीन पर बल्लेबाजी करता हूं. अगर हालात मुश्किल होते हैं, तो मैं सिर्फ इंतजार करने के बजाय खुद पर भरोसा रखते हुए काउंटर अटैक करता हूं. कोई भी गेंद आपकी हो सकती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक होने का कोई मतलब नहीं है. आप गैर-जरूरी या अजीब शॉट्स नहीं खेलते, बल्कि अपनी ताकत पर टिके रहते हैं. आज जब रोहित के आउट होने के बाद मैं बल्लेबाजी करने आया, तो मुझे लगा कि अगर पहली 20 गेंदों में दबाव बनाया जाए, तो विपक्ष को बैकफुट पर डाला जा सकता है, वही आगे चलकर निर्णायक साबित हुआ.'

ये भी पढ़ें: IND vs NZ: जीत के बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका...ऋषभ पंत के बाद ये खिलाड़ी भी चोटिल, पूरी सीरीज में खेलना मुश्किल

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
bmc
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
Somnath temple
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
Tamil Nadu Elections
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
Punjab
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण
Bhagwant Mann Punjab
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण