Advertisement
trendingNow13082282
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया… Abhishek Sharma ने वो कर डाला, जो कभी नहीं हुआ था, पूरी दुनिया में बजा डंका

IND vs NZ: नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया… Abhishek Sharma ने वो कर डाला, जो कभी नहीं हुआ था, पूरी दुनिया में बजा डंका

Abhishek Sharma sets new world record: अभिषेक शर्मा ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने T20 क्रिकेट के इतिहास में आंद्रे रसेल का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस रिकॉर्ड के दम पर अभिषेक के नाम का पूरी दुनिया में डंका भी बजा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

Abhishek Sharma sets new world record: टीम इंडिया के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा नए साल 2026 में पहली बार मैदान पर उतरे और इतिहास रच दिया. 21 जनवरी को नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले मैच में उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि आखिर क्यों वो टी20 के नए किंग हैं. अभिषेक ने 35 गेंदों पर 8 छक्के और 5 चौके लगाकर कुल 84 रन ठोके और टीम इंडिया को 200 पार तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया. भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए और फिर न्यूजीलैंड को 190 रनों पर रोक दिया. जीत के हीरो अभिषेक रहे, जिन्होंने विस्फोटक बैटिंग की और गेंदबाजों की हालत खराब कर दी.

अभिषेक ने पहली गेंद से अटैक किया और सिर्फ 22 गेंदों पर फिफ्टी पूरी कर ली. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड है, लेकिन हम आपके लिए उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, जो अभिषेक ने गोली की रफ्तार से रन बनाकर अपने नाम किया है. उन्होंने टी20 करियर में वो कमाल कर लिया है, जो न तो रोहित शर्मा कर पाए, न विराट कोहली और न ही क्रिस गेल जैसे दिग्गज.

अभिषेक ने बनाया तूफानी वर्ल्ड रिकॉर्ड

नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि अभिषेक शर्मा सबसे कम गेंदों में टी20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 2898 गेंदों में ये कमाल कर दिखाया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम था, जिन्होंने 2942 गेंदों में 5000 रनों का आंकड़ा छुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

T20 क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 5000 रन (Fewest balls to 5000 runs in T20s)

2898- अभिषेक शर्मा

2942- आंद्रे रसेल

3127- टिम डेविड

3196- विल जैक्स

3239- ग्लेन मैक्सवेल

34 मैचों में 1199 रन बना चुके हैं अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा फिलहाल पूरी दुनिया में नंबर 1 टी20 बल्लेबाज हैं. उम्र सिर्फ 25 साल है, लेकिन अभिषेक के पास छक्के लगाने की जबरदस्त क्षमता है. साल 2026 के पहले ही मैच में उन्होंने 8 छक्के उड़ा दिए. ये युवा खिलाड़ी अब तक 34 टी20 मैचों में 190.93 के स्ट्राइक रेट से 1199 रन बना चुके हैं, जिनमें 2 शतक और 7 फिफ्टी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, उपकप्तान को लगी चोट, सूर्या-गंभीर की बढ़ गई टेंशन

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार