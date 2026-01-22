IND vs NZ: नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया… Abhishek Sharma ने वो कर डाला, जो कभी नहीं हुआ था, पूरी दुनिया में बजा डंका

Abhishek Sharma sets new world record: अभिषेक शर्मा ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने T20 क्रिकेट के इतिहास में आंद्रे रसेल का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस रिकॉर्ड के दम पर अभिषेक के नाम का पूरी दुनिया में डंका भी बजा है.
Abhishek Sharma sets new world record: टीम इंडिया के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा नए साल 2026 में पहली बार मैदान पर उतरे और इतिहास रच दिया. 21 जनवरी को नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले मैच में उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि आखिर क्यों वो टी20 के नए किंग हैं. अभिषेक ने 35 गेंदों पर 8 छक्के और 5 चौके लगाकर कुल 84 रन ठोके और टीम इंडिया को 200 पार तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया. भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए और फिर न्यूजीलैंड को 190 रनों पर रोक दिया. जीत के हीरो अभिषेक रहे, जिन्होंने विस्फोटक बैटिंग की और गेंदबाजों की हालत खराब कर दी.
अभिषेक ने पहली गेंद से अटैक किया और सिर्फ 22 गेंदों पर फिफ्टी पूरी कर ली. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड है, लेकिन हम आपके लिए उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, जो अभिषेक ने गोली की रफ्तार से रन बनाकर अपने नाम किया है. उन्होंने टी20 करियर में वो कमाल कर लिया है, जो न तो रोहित शर्मा कर पाए, न विराट कोहली और न ही क्रिस गेल जैसे दिग्गज.
नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि अभिषेक शर्मा सबसे कम गेंदों में टी20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 2898 गेंदों में ये कमाल कर दिखाया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम था, जिन्होंने 2942 गेंदों में 5000 रनों का आंकड़ा छुआ था.
2898- अभिषेक शर्मा
2942- आंद्रे रसेल
3127- टिम डेविड
3196- विल जैक्स
3239- ग्लेन मैक्सवेल
अभिषेक शर्मा फिलहाल पूरी दुनिया में नंबर 1 टी20 बल्लेबाज हैं. उम्र सिर्फ 25 साल है, लेकिन अभिषेक के पास छक्के लगाने की जबरदस्त क्षमता है. साल 2026 के पहले ही मैच में उन्होंने 8 छक्के उड़ा दिए. ये युवा खिलाड़ी अब तक 34 टी20 मैचों में 190.93 के स्ट्राइक रेट से 1199 रन बना चुके हैं, जिनमें 2 शतक और 7 फिफ्टी शामिल हैं.
