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IND vs NZ: 225 रन बनाने के बावजूद क्यों हारी कीवी टीम? कप्तान मिचेल सेंटनर ने गिनाईं अपनी कमियां

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने भारत के खिलाफ पहले टी20 में मिली हार की वजह अतिरिक्त रनों और दिशाहीन गेंदबाजी को बताया. भारत ने 226 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर 4 विकेट से जीत दर्ज की.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 22, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 10:49 PM IST
IND vs NZ: 225 रन बनाने के बावजूद क्यों हारी कीवी टीम? कप्तान मिचेल सेंटनर ने गिनाईं अपनी कमियां
Image Credit: मिचेल सेंटनर. X@BLACKCAPS

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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