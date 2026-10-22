IND vs NZ: 225 रन बनाने के बावजूद क्यों हारी कीवी टीम? कप्तान मिचेल सेंटनर ने गिनाईं अपनी कमियां

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने स्वीकार किया कि नई गेंद से उनके गेंदबाजों की दिशाहीन शुरुआत और अत्यधिक अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) रन देना टीम के लिए भारी पड़ा. क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत ने 226 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. भारतीय टीम ने पावरप्ले में ही 94/1 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों द्वारा फेंकी गई कई वाइड गेंदों का भी योगदान रहा. हालांकि, मेजबान टीम ने मिडिल ओवरों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन नमन धीर ने महज 15 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाकर 2 गेंद शेष रहते मैच भारत की झोली में डाल दिया. पूरे मैच में न्यूजीलैंड ने कुल 17 एक्स्ट्रा रन दिए.
मैच के बाद सैंटनर ने कहा, "भारतीय बल्लेबाजों ने हम पर शुरुआत से ही दबाव बनाया. हमें पता था कि वे ऐसा करेंगे, और उन्होंने एक बार फिर बड़ा पावरप्ले हासिल किया. हम शायद अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नहीं थे. हमें कुछ चीजों में सुधार करने की जरूरत है, लेकिन हम जानते हैं कि गेंद कैसे व्यवहार करती है, इसलिए उन्हें धीमा किया जा सकता है."
मिडिल ओवरों की फाइटबैक पर कप्तान का क्या मानना है?
न्यूजीलैंड के कप्तान ने आगे कहा, ''मिडिल ओवरों में हमने उन्हें बांधकर रखने का अच्छा काम किया और मुकाबला काफी नजदीकी हो गया. मुझे लगता है कि दोनों टीमें कुछ छोटी-मोटी कमियों पर ध्यान दे सकती हैं. यह मैच किसी भी तरफ झुक सकता था.''
न्यूजीलैंड को किन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है?
सुधार के पहलुओं पर बात करते हुए सेंटनर ने अतिरिक्त रनों और फील्डिंग में छूटे मौकों की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, "शुरुआत में दिए गए एक्स्ट्रा रन और फील्डिंग में छूटे मौके भारी पड़े. इस मैदान पर कैच पकड़ना आसान नहीं होता. पावरप्ले हमेशा एक चुनौती रहता है और हमें उन्हें रोकने का तरीका खोजना होगा- चाहे वह पावरप्ले को 100 रन के बजाय 80 रन तक सीमित रखना ही क्यों न हो.''
क्या मिचेल सेंटनर की चोट गंभीर है?
दोनों टीमें शनिवार को इसी मैदान पर दूसरे टी20 मैच में आमने-सामने होंगी. 13वें ओवर में कैच लपकने के प्रयास में सिर के बल गिरे सेंटनर ने मैदान से थोड़ी देर बाहर रहने के बाद अपनी सेहत पर कहा कि वे अब बिल्कुल ठीक हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि थोड़ी गर्दन में जकड़न (विपलैश) हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है.
न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर क्या बोले सेंटनर?
हार के बावजूद सेंटनर अपनी टीम के बल्लेबाजों के प्रदर्शन से संतुष्ट दिखे. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों में नाबाद 82 रन और बीवॉन जैकब्स ने 16 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेली. सैंटनर ने कहा, "हमारे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की. शुरुआत में पिच में गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद थी, लेकिन उन्होंने खुद को ढाला. बीच में जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाला, वह शानदार था. बेवॉन ने भी बेहतरीन शॉट्स खेले, इसलिए हम हाफ-टाइम तक अपने स्कोर से संतुष्ट थे.'