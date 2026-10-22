IND vs NZ: 225 रन बनाने के बावजूद क्यों हारी कीवी टीम? कप्तान मिचेल सेंटनर ने गिनाईं अपनी कमियां

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने स्वीकार किया कि नई गेंद से उनके गेंदबाजों की दिशाहीन शुरुआत और अत्यधिक अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) रन देना टीम के लिए भारी पड़ा. क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत ने 226 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. भारतीय टीम ने पावरप्ले में ही 94/1 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों द्वारा फेंकी गई कई वाइड गेंदों का भी योगदान रहा. हालांकि, मेजबान टीम ने मिडिल ओवरों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन नमन धीर ने महज 15 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाकर 2 गेंद शेष रहते मैच भारत की झोली में डाल दिया. पूरे मैच में न्यूजीलैंड ने कुल 17 एक्स्ट्रा रन दिए.