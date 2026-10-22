IND vs NZ 1st T20I: नमन धीर ने 15 गेंदों में कूट डाले 42 रन, अय्यर ने की जमकर तारीफ, बल्लेबाजों को दिया जीत का श्रेय

IND vs NZ 1st T20I: भारत ने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड से मिले 226 रनों के लक्ष्य को 2 गेंद शेष रहते हुए हासिल किया. भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में ही खेला जाएगा. पहले टी20 में मिली जीत से कप्तान श्रेयस अय्यर गदगद नजर आए. अय्यर ने जीत का श्रेय टीम के बल्लेबाजों को दिया.
अय्यर ने मैच के बाद कहा, ''शानदार जीत. जब हमने गेंदबाजी शुरू की, तो मुझे लगा कि पिच थोड़ी धीमी खेल रही थी. गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी और हमने सही हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करने के बजाय थोड़ा आगे गेंदबाजी की. हालांकि, जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, ओस आने लगी और विकेट पर गेंद तेजी से फिसलने लगी. गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आ रही थी, जिससे उन्हें मोमेंटम मिल गया और वह 220 रन तक पहुंच गए. उनकी कोशिशों की तारीफ करनी होगी, लेकिन जाहिर है कि हमें भी ऐसी ही शुरुआत की जरूरत थी. खासकर जब आप 220 रन का पीछा कर रहे हों, तो 6 ओवर में 80-85 रन बनाना एक बेहतरीन शुरुआत है.''
सैमसन और अभिषेक को समझाने की जरूरत नहीं: अय्यर
अय्यर से जब पूछा गया कि क्या वह या टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन और अभिषेक को कोई निर्देश देते हैं, तो इसके जवाब में भारतीय टी20 कप्तान ने कहा, "वह काफी अनुभवी हैं. उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें कैसे खेलना है. वह अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है. एक बार जब वे लय पकड़ लेते हैं, तो बस उस मोमेंटम को आगे ले जाने की बात होती है और आज इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला. ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन जब वह लय में आ जाते हैं, तो वह हमारे लिए एक मजबूत मंच तैयार कर देते हैं. इसके बाद हम बाकी खिलाड़ी आकर पारी को संभालते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम मैच को जीत के साथ खत्म करें.''
अय्यर ने की नमन धीर की तारीफ
नमन धीर की प्रशंसा करते हुए अय्यर ने कहा, "हां, बिल्कुल. वह हमें कई विकल्प देते हैं, खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ या दाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने भी. इस मैदान पर आकर 2-3 अहम ओवर फेंकना पूरे मैच का मोमेंटम बदल सकता है. मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आज उन्होंने शांत और संयमित स्वभाव का परिचय दिया. उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखना वाकई शानदार था.''
नमन और सैमसन की तूफानी पारी
नमन धीर ने अंत के ओवरों में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत को छीन लिया. नमन ने सिर्फ 15 गेंदों का सामना करते हुए 42 रनों की नाबाद पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान नमन ने 280 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 5 चौके और 2 छक्के लगाए. वहीं, संजू सैमसन ने 33 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए