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IND vs NZ 1st T20I: नमन धीर ने 15 गेंदों में कूट डाले 42 रन, अय्यर ने की जमकर तारीफ, बल्लेबाजों को दिया जीत का श्रेय

भारत ने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड से मिले 226 रनों के लक्ष्य को 2 गेंद शेष रहते हुए हासिल किया. भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 22, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 10:32 PM IST
IND vs NZ 1st T20I: नमन धीर ने 15 गेंदों में कूट डाले 42 रन, अय्यर ने की जमकर तारीफ, बल्लेबाजों को दिया जीत का श्रेय
Image Credit: श्रेयस अय्यर और नमन धीर. BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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