IND vs NZ 1st T20I: नमन धीर ने 15 गेंदों में कूट डाले 42 रन, अय्यर ने की जमकर तारीफ, बल्लेबाजों को दिया जीत का श्रेय

अय्यर से जब पूछा गया कि क्या वह या टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन और अभिषेक को कोई निर्देश देते हैं, तो इसके जवाब में भारतीय टी20 कप्तान ने कहा, "वह काफी अनुभवी हैं. उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें कैसे खेलना है. वह अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है. एक बार जब वे लय पकड़ लेते हैं, तो बस उस मोमेंटम को आगे ले जाने की बात होती है और आज इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला. ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन जब वह लय में आ जाते हैं, तो वह हमारे लिए एक मजबूत मंच तैयार कर देते हैं. इसके बाद हम बाकी खिलाड़ी आकर पारी को संभालते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम मैच को जीत के साथ खत्म करें.''