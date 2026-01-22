'वो जितनी गेंद पर फिफ्टी बनाता है, उतनी गेंद पर मैं खाता खोलता था', गावस्कर ने किसकी तारीफ में ली ऐसी चुटकी?

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की है. अभिषेक शर्मा ने बुधवार को नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी. न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों पर 84 रनों की पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने 240 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 8 छक्के लगाए.

गावस्कर ने किसकी तारीफ में ली ऐसी चुटकी?

अभिषेक शर्मा ने भारत को जीत दिलाने में बड़ा रोल निभाया था. बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड को नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 48 रन से हरा दिया. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी. अपने समय में धैर्य के लिए मशहूर सुनील गावस्कर ने बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की.

सुनील गावस्कर ने क्या कहा?

सुनील गावस्कर ने मजाक में कहा कि 25 साल का यह खिलाड़ी उतनी ही गेंदों में फिफ्टी बना लेता है, जितनी गेंदों में वह अपना पहला रन बनाते थे. सुनील गावस्कर ने कहा, 'वह उतनी ही गेंदों में हाफ सेंचुरी बना लेता है, जितनी गेंदों में मैं सिर्फ खाता खोल पाता था.' भारत ने पांच मैचों की T20I सीरीज की शानदार शुरुआत की, जिसमें टीम इंडिया ने मेहमान टीम को 48 रनों से हरा दिया और कीवी टीम को 20 ओवर में 190/7 रन पर रोक दिया.

अभिषेक शर्मा के टी20 रिकॉर्ड्स

टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 34 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 190.93 के स्ट्राइक रेट और 37.47 की औसत से 1199 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 7 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 112 चौके और 81 छक्के उड़ाए हैं.