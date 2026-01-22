Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: सूर्यकुमार यादव ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, बाबर आजम की बादशाहत खत्म, स्पेशल शतक से रिकॉर्ड बुक में मचाई खलबली

IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, बाबर आजम की बादशाहत खत्म, स्पेशल शतक से रिकॉर्ड बुक में मचाई खलबली

Suryakumar Yadav: इन दिनों भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है, जिसका पहला मुकाबला नागपुर में खेला गया. यह मैच सूर्यकुमार यादव के लिए बेहद खास रहा. वह 32 रन बनाकर अच्छे टच में दिखे, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए. इस मुकाबले में उन्होंने बाबर आजम का एक प्रचंड रिकॉर्ड ब्रेक भी किया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:04 AM IST
Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

Suryakumar Yadav: भले ही सूर्यकुमार यादव का साल 2025 सबसे खराब गया हो, लेकिन उनके लिए नए साल 2026 का आगाज शानदार हुआ है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में उन्होंने 22 बॉल पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रन किए. इस मुकाबले के लिए नागपुर के मैदान पर उतरते ही उन्होंने इतिहास रच दिया. सूर्या ने स्पेशल शतक से पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम की बादशाहत खत्म की और एक प्रचंड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

सूर्या ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड

दरअसल, सूर्यकुमार यादव अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 मैच पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने बाबर आजम का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है. स्काई ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने डेब्यू के बाद सिर्फ 1774 दिनों में अपना 100वां टी20I मैच खेल लिया. यह फुल मेंबर देशों के खिलाड़ियों में सबसे तेजी से 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड है, जो कल से पहले तक बाबर आजम के नाम था. बाबर ने 100 मैच पूरे करने में 2410 दिन लिए थे. मतलब यह कि सूर्या ने बाबर से 636 दिन पहले ही यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

ऐसा करने वाले चौथे भारतीय

इतना ही नहीं, सूर्यकुमार यादव भारत के लिए 100 टी20 मैच पूरे करने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या इस क्लब का हिस्सा बन चुके हैं. सूर्या अपने टी20 करियर में अब तक 100 मैच खेलकर 2820 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 शतक और 21 फिफ्टी दर्ज हैं. सूर्या की कप्तानी में ही टीम इंडिया 7 मार्च से टी20 विश्व कप 2026 में खिताब डिफेंड करने उतरेगी.

मैच का लेखा जोखा

नागपुर में खेले गए पहले टी20 की बात करें तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर बोर्ड पर 238 रन लगा दिए थे. जिसका पीछा करते हुए कीवी टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रनों तक ही पहुंच सकी और 48 रनों से मैच हार गई. भारत की जीत के हीरो अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 35 बॉल पर 8 छक्के और 5 चौकों की मदद से 84 रन किए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं.

Suryakumar Yadav

