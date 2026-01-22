Advertisement
IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव का बड़ा करिश्मा, तोड़ डाला ग्लेन मैक्सवेल का ये महारिकॉर्ड, 5वें गियर में की रनों की बारिश

Suryakumar Yadav overtakes Glenn Maxwell: भारत ने पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 48 रनों से मात दी. इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से 32 रन निकले. इस पारी के दम पर उन्होंने अपने टी20 करियर में एक बड़ा करिश्मा कर दिखाया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:23 PM IST
Suryakumar Yadav overtakes Glenn Maxwell: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुआ. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 35 बॉल पर 84 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर रिकॉर्ड की बारिश की. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी ठोकी और 5000 टी20 रन पूरे किए. अकेले अभिषेक ऐसे नहीं थे जिन्होंने रिकॉर्ड बरसाए, टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी एक बड़ा करिश्मा कर दिखाया है. सूर्या ने टी20 करियर में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का एक महारिकॉर्ड तोड़ दिया है.

सूर्या ने किया बड़ा करिश्मा

सूर्यकुमार यादव अब टी20 में सबसे कम गेंदों में 9000 रन पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन चुके हैं. इस मामले में उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ दिया है. कीवी टीम के खिलाफ 22 गेंदों पर 32 रनों की पारी के दम पर सूर्या ने 9000 टी20 रन पूरे किए. इसके लिए उन्होंने 5915 गेंदें लीं, जबकि मैक्सवेल ने 5915 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ था. इस लिस्ट में नंबर एक पर आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने 5321 गेंदों में टी20 क्रिकेट में 9000 रनों का आंकड़ा छुआ था.

2025 गया था बेहद खराब

सूर्यकुमार यादव की 32 रनों की पारी टीम इंडिया के लिए अच्छे संकेत रही, क्योंकि पिछला साल यानी 2025 सूर्या के लिए बुरे सपने की तरह था, जिसमें उनका बल्ला खामोश रहा. पिछली 21 पारियों में सूर्या ने करीब 13 के औसत से रन बनाए थे. वह सिर्फ 2 बार ही 30 रनों का आंकड़ा पार कर पाए थे. तेज गेंदबाजों के खिलाफ तो उनका औसत सिर्फ 8.11 था. अब टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले वह अच्छे टच में दिखे हैं. सीरीज के अगले चार मैचों में स्काई और बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे.

कैसा है सूर्यकुमार यादव का टी20 करियर?

अपने टी20 करियर में दाएं हाथ के सूर्यकुमार यादव ने 347 मैच खेलकर 9007 रन बना लिए हैं. इसमें वे सभी रन शामिल हैं, जहां-जहां सूर्या खेले हैं, मतलब इंटरनेशनल, टी20, आईपीएल और तमाम टूर्नामेंट. सूर्या के नाम टी20 फॉर्मेट में 6 शतक और 59 फिफ्टी भी दर्ज हैं.

सूर्या के निशाने पर ये महारिकॉर्ड

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के निशाने पर अब एक और बड़ा रिकॉर्ड है. यह रिकॉर्ड सबसे कम गेंदों में 10,000 रन पूरे करने का है, जिस पर फिलहाल ग्लेन मैक्सवेल का ही कब्जा है. मैक्सवेल ने 6505 गेंदों में यह करिश्मा किया था. सूर्या अब तक 5915 गेंदें खेल चुके हैं और उनके पास 590 गेंदों में 993 रन बनाने का मौका है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूर्या इस रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या नहीं.

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं.

