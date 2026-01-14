Advertisement
IND vs NZ Playing XI: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव तय, सरप्राइज डेब्यू या ऑलराउंडर की वापसी, किसकी चमकेगी किस्मत?

IND vs NZ Playing XI: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव तय, सरप्राइज डेब्यू या ऑलराउंडर की वापसी, किसकी चमकेगी किस्मत?

IND vs NZ 2nd ODI Predicted Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट में बुधवार (14 जनवरी) को खेला जाएगा. टीम इंडिया ने वडोदरा में खेले गए पहले मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम किया था. इससे उसे सीरीज में 1-0 की बढ़त मिली थी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 14, 2026, 07:30 AM IST
IND vs NZ Playing XI: टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव तय, सरप्राइज डेब्यू या ऑलराउंडर की वापसी, किसकी चमकेगी किस्मत?

India vs New Zealand 2nd ODI Predicted Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट में बुधवार (14 जनवरी) को खेला जाएगा. टीम इंडिया ने वडोदरा में खेले गए पहले मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम किया था. इससे उसे सीरीज में 1-0 की बढ़त मिली थी. अब शुभमन गिल की कप्तानी में टीम की नजर 2-0 से अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी. इसके लिए उसे दूसरे मैच में कीवियों को हराना होगा. दूसरी दर्जे की कीवी टीम के सामने होने के बावजूद भारत को वडोदरा में सीरीज के पहले मैच में जीत हासिल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

पहले मैच में यूं मिली थी जीत

वडोदरा में एक ऐसी पिच थी जो पूरे मैच में बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार थी. उस पर न्यूजीलैंड ने मेजबान टीम के सामने 301 रनों का टारगेट रखा. विराट कोहली की शानदार 93 रनों की पारी ने चेज को आसान बना दिया, लेकिन न्यूजीलैंड के लंबे कद के तेज गेंदबाज कायेल जेमीसन ने भारतीय खेमे में कुछ घबराहट वाले पल पैदा कर दिए. उन्होंने भारत के स्टार बल्लेबाज को आउट किया. अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रवींद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर को भी पवेलियन भेजा. इसके बाद केएल राहुल ने आखिरी ओवर से पहले चेज पूरा किया और टीम को चार विकेट से जीत दिलाई.

वॉशिंगटन सुंदर की जगह कौन?

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारत को ऋषभ पंत के चोट के कारण बाहर होने से शुरुआती झटका लगा. रविवार (11 जनवरी) को पहले वनडे के दौरान वॉशिंगटन सुंदर को भी चोट लग गई, जिससे वह बाकी सीरीज से बाहर हो गए. सेलेक्टर्स ने उनकी जगह दिल्ली के आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया है. अब देखना है कि उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं. हेड कोच गौतम गंभीर ऑलराउंडरों को पसंद करते हैं, इसलिए भारत नीतीश कुमार रेड्डी या बदोनी में से किसी एक को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकता है. कुछ भी टीम की प्लेइंग-11 में बदलाव तय है.

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग-11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर) रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

जेमीसन से टीम इंडिया को खतरा

वडोदरा में न्यूजीलैंड कुछ रन से पीछे रह गई थी और उन्हें अपने बल्लेबाजों से उम्मीद होगी कि वे अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलें और बीच के ओवरों में थोड़ा बेहतर खेलें. बॉलिंग की बात करें तो काइल जेमीसन अटैक के लीडर हैं, लेकिन उन्हें क्रिस्टियन क्लार्क, जैकरी फाउल्क्स और दूसरे बॉलर्स से भी सपोर्ट की जरूरत होगी. इस मैच में भी सबसे ज्यादा खतरा भारत को जेमीसन से ही होगा.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11

डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमीसन, आदित्य अशोक.

वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड

मैच: 121
भारत जीता: 63
न्यूजीलैंड जीता: 50
कोई नतीजा नहीं: 7
टाई: 1

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, आयुष बदोनी.

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), जैक फाउल्क्स, मिच हे (विकेटकीपर), काइल जेमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग।.

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे रविवार को दोपहर 1.30 बजे से JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच को टेलीकास्ट किया जाएगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स

India vs New Zealand

