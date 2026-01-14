Advertisement
trendingNow13074125
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: दूसरे वनडे में प्लेइंग XI में 2 बड़े बदलाव, अचानक 31 साल के खिलाड़ी को डेब्यू का मौका

IND vs NZ: दूसरे वनडे में प्लेइंग XI में 2 बड़े बदलाव, अचानक 31 साल के खिलाड़ी को डेब्यू का मौका

IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में 31 साल के खिलाड़ी को ODI में डेब्यू करने का मौका मिला है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs NZ 2nd ODI: प्लेइंग XI में 2 बड़े बदलाव, अचानक 31 साल के खिलाड़ी को डेब्यू का मौका
IND vs NZ 2nd ODI: प्लेइंग XI में 2 बड़े बदलाव, अचानक 31 साल के खिलाड़ी को डेब्यू का मौका

IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है. कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीमों ने इस मैच की प्लेइंग इलेवन में एक बड़े बदलाव किए हैं. भारत ने चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया है. वहीं, न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन में अचानक 31 वर्षीय खिलाड़ी की एंट्री हुई है.

भारत के खिलाफ ODI सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहे न्यूजीलैंड ने दूसरे मुकाबले में प्लेइंग इलेवन में एक बड़ा बदलाव किया है. 31 साल के बॉलिंग ऑलराउंडर जेडन लेनोक्स वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू का मौका मिला है. वहीं, भारतीय मूल के स्पिनर आदित्य अशोक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

31 साल के खिलाड़ी का ODI डेब्यू

Add Zee News as a Preferred Source

31 साल के जेडन लेनोक्स न्यूजीलैंड की तरफ से वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले 225वें खिलाड़ी बन गए हैं. लेनोक्स ने 25 साल की उम्र के बाद क्रिकेट में करियर बनाने का मन बनाया. वो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलने से पहले लैब, फील्ड टेक्नीशियन और ग्रीनकीपर के रूप में काम कर चुके हैं. 25 साल की उम्र के बाद उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया. घरेलू टूर्नामेंट फोर्ड ट्रॉफी में उन्होंने पिछले साल 16 विकेट लिए थे और इस सीजन में 5 मैचों में 8 विकेट चटकाए. 

सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री

वडोदरा में खेले गए पहले वनडे के दौरान वाशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे. जिसके बाद वो बाकी बचे दोनों मैचों से बाहर हो गए. उनकी जगह दिल्ली के बल्लेबाज आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे ODI में बदोनी नहीं बल्कि 22 वर्षीय स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है. नीतीश रेड्डी अभी तक 2 ODI खेल चुके हैं. 

IND vs NZ 2nd ODI: दूसरे वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), ज़ाकरी फाउल्क्स, जेडन लेनोक्स, काइल जेमिसन, क्रिस्टियन क्लार्क

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

ये भी पढ़ें: Vijay Hazare Trophy: इन 4 टीमों ने सेमीफाइनल में रखा कदम, कौन बनेगा चैंपियन? जानें कब और कहां देखें मैच

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
thalapathy vijay
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
Actor Vijay
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
PM Modi festival letter
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
india china news
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा