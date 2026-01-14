Advertisement
trendingNow13073674
Hindi Newsक्रिकेटODI Records: राजकोट में रिकॉर्ड के राजा बनेंगे विराट कोहली, एक झटके में पीछे हो जाएंगे सचिन-द्रविड़ और रोहित शर्मा

ODI Records: राजकोट में 'रिकॉर्ड के राजा' बनेंगे विराट कोहली, एक झटके में पीछे हो जाएंगे सचिन-द्रविड़ और रोहित शर्मा

India vs New Zealand ODI Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार (14 जनवरी) को राजकोट में खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली पर एक बार फिर से सबकी नजरें होंगी. कोहली इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 14, 2026, 06:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ODI Records: राजकोट में 'रिकॉर्ड के राजा' बनेंगे विराट कोहली, एक झटके में पीछे हो जाएंगे सचिन-द्रविड़ और रोहित शर्मा

India vs New Zealand ODI Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार (14 जनवरी) को राजकोट में खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली पर एक बार फिर से सबकी नजरें होंगी. कोहली इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. वह एक नया मील का पत्थर हासिल करने से बस एक बड़ी पारी दूर हैं. अगर विराट राजकोट में भी 50 या उससे अधिक रन की पारी खेलते हैं तो एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम क लेंगे.

गजब फॉर्म में विराट

37 साल के विराट शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने वनडे क्रिकेट की पिछली पांच पारियों में पचास या उससे अधिक रन बनाए हैं. यह सिलसिला सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे से शुरू हुआ था और वडोदरा में पहले न्यूजीलैंड वनडे में 91 गेंदों पर शानदार 93 रन (आठ चौके और एक छक्का) बनाकर जारी रहा. विराट ने इस दौरान बिना किसी गलती के बल्लेबाजी की. वह वडोदरा में शतक से चूक गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट

अगर विराट राजकोट में 50 या उससे अधिक रन बना लेते हैं तो लगातार छह पारियों में ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल कोहली इस मामले में देश के चार दिग्गज बल्लेबाजों की बराबरी पर हैं. महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने वनडे में लगातार पांच पचास या उससे ज्यादा रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: Explained: अंडर-19 वर्ल्ड कप में इस बार क्या खास? पहली बार खेलेगा यह देश, 10 पॉइंट्स में जानें सबकुछ

मियांदाद के नाम रिकॉर्ड

विश्व स्तर पर बात करें तो यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के दिग्गज जावेद मियांदाद के नाम है. उन्होंने लगातार नौ पारियों में पचास से ज्यादा रन बनाए हैं. पाकिस्तान के ही इमाम उल हक ने लगातार सात पचास से ज्यादा के स्कोर किए हैं. न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन, वेस्टइंडीज के शाई होप, पाकिस्तान के बाबर आजम, आयलैंड के पॉल स्टर्लिंग, न्यूजीलैंड के रॉस टेलर और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने वनडे में लगातार छह पचास से ज्यादा रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: IND vs NZ 2nd ODI: राजकोट में 6 साल से नहीं जीता भारत, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम की अग्निपरीक्षा, ऐसा है रिकॉर्ड

5 वनडे में 469 रन

अपने पिछले पांच वनडे में विराट ने 156.33 की औसत से 469 रन बनाए हैं. इसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. अगर दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में उनके दो मैच (131 और 77 रन) भी शामिल कर लिए जाएं तो विराट के लिस्ट ए क्रिकेट में लगातार सात पचास से ज्यादा रन हैं. इन सात पारियों में उनके बल्ले से 135.4 की औसत से 677 रन निकले हैं, जिसमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

India vs New Zealand

Trending news

'नहीं हुई कोई पॉलिटिकल बातचीत...', राहुल गांधी से गुफ्तगू के बाद क्या बोले सीएम?
Rahul Gandhi
'नहीं हुई कोई पॉलिटिकल बातचीत...', राहुल गांधी से गुफ्तगू के बाद क्या बोले सीएम?
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
Rocket Force
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
Khelo India
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
telangana news hindi
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
Weather
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
Viral News
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
Punjab
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला