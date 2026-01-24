32 गेंद पर 76 रन, 11 चौके और 4 छक्के... ईशान किशन ने बताया तबाही का मास्टर प्लान, मैच के बाद किया खुलासा

टीम इंडिया ने रांची में शुक्रवार को खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात दे दी. ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध दूसरे टी20 मैच में 4 छक्कों और 11 चौकों के साथ 76 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाने में मदद की. उन्हें इस पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. मुकाबला जीतने के बाद ईशान किशन ने कहा, 'मेरा ज्यादा फोकस इस बात पर था कि इस मुकाबले में मुझे क्या करना है. कभी-कभी आपको खुद समझ आ जाता है कि आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. तब बस अच्छे माइंडसेट में रहना जरूरी होता है. गेंद पर नजर रखनी होती है और अपने पसंदीदा शॉट खेलने होते हैं.'

ईशान किशन ने बताया तबाही का मास्टर प्लान

ईशान किशन ने कहा, 'हमने तय किया था कि जोखिम नहीं लेंगे, क्रॉस-बैट शॉट नहीं खेलेंगे, लेकिन मैं पावरप्ले में फिर भी ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहता था. आखिरकार, जब आप 200 से ज्यादा रनों का पीछा कर रहे हों, तो पावरप्ले में अच्छे रन बनाना जरूरी होता है. मुझे क्रीज पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था. शुरुआत से ही मैं गेंद को अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रहा था, इसलिए मैंने खुद पर भरोसा किया. मुझे यह एहसास था कि अगर मैं अच्छे शॉट खेलता रहा, तो टीम के लिए यह कर सकता हूं.'

मैच के बाद किया खुलासा

ईशान किशन लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रहे. उन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया में वापसी की है. ईशान ने कहा, 'घरेलू क्रिकेट में भी मेरा फोकस रन बनाने पर ही था. कभी-कभी यह अपने लिए करना जरूरी होता है. खुद के सवालों के जवाब देने के लिए कि आप कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या आप भारत के लिए खेलने में सक्षम हैं. इसी वजह से मेरे लिए घरेलू क्रिकेट खेलना और रन बनाना अहम था. मुझे लगा कि मैं पूरी पारी खेल सकता हूं और अच्छे शॉट लगा सकता हूं.'

टीम इंडिया ने 2-0 से बढ़त बनाई

ईशान ने कहा, 'बस कहीं से रन चाहिए थे, ताकि अपने सवालों के जवाब मिल सकें. अगर मैं आउट भी हो जाता, तब भी मैं बस अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता था.' भारत ने शहीद वीर नारायण सिंह नेशनल स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने 15.2 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली. टीम इंडिया ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई है.