Advertisement
trendingNow13084360
Hindi Newsक्रिकेटहम कोई कसर नहीं....T20 WC 2026 से पहले सूर्या ने विरोधियों को डराया, इस बयान से मचाई खलबली

'हम कोई कसर नहीं'....T20 WC 2026 से पहले सूर्या ने विरोधियों को डराया, इस बयान से मचाई खलबली

IND vs NZ 2nd T20I Suryakumar Yadav: 23 जनवरी 2025 की रात टीम इंडिया ने जो किया, उसने सभी को चौंका दिया. टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारत ने विस्फोटक बैटिंग करके ये बता दिया कि हालात कोई भी हों, वो इसी अंदाज में क्रिकेट खेलने वाली है. मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम के इस प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की और कुछ ऐसा बयान दिया, जिसने विरोधी टीमों के खेमे में खलबली मचा दी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 24, 2026, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

IND vs NZ 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में खेला गया टी20 मैच जिसने भी देखा, वो मैच से नजरें नहीं हटा पाया. वजह रही टीम इंडिया की विस्फोटक बल्लेबाजी. ऐसी बैटिंग, जिसने न्यूजीलैंड के होश तो उड़ाए ही, बल्कि टी20 विश्व कप 2026 में हिस्सा लेने वाली बाकी 19 टीमों की टेंशन भी बढ़ा दी है. जी हां, भारत ने 209 रनों का टारगेट सिर्फ 15.2 ओवर में चेज कर दिया. यह टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में 200 से ज्यादा रनों के टारगेट का पीछा करते हुए अब तक की सबसे तेज जीत रही.

भारत ने 209 रनों का टारगेट 28 गेंदें बाकी रहते हुए चेज कर दिया, वो भी तब जब उसके पहले दोनों ओपनर सिर्फ 6 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे. यह छठा मौका था जब टीम इंडिया ने 200+ का टारगेट चेज किया. जब टीम इंडिया ने पहले दोनों ओपनर 6 रनों पर खो दिए तो मैदान पर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सुनामी से पहले की खामोशी थी. वो सुनामी जो ईशान किशन लेकर आए.

छा गए ईशान किशन

ईशान किशन ने क्रीज पर आते ही चौके-छक्कों की बारिश कर दी. उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी. किशन ने 32 गेंदों पर 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 76 रन किए. एक तरफ से किशन विस्फोटक बैटिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सूर्या ने मोर्चा संभाला था. दोनों के बीच 122 रनों की साझेदारी हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्या ने भी मचाई तबाही

जब किशन आउट हो गए तो सूर्या ने तबाही मचा दी. सूर्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 23 पारियों बाद टी20 में फिफ्टी पूरी की और 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए. सूर्या के बल्ले से 9 चौके और 4 छक्के निकले. उनके अलावा शिवम दुबे ने भी बहती गंगा में हाथ धोया. उन्होंने 18 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 36 रन कूटे और भारत को जीत दिलाकर नाबाद लौटे.

मैच के बाद सूर्या का विस्फोटक बयान

मैच के बाद जब सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि लोग सोच रहे हैं कि ऐसी बल्लेबाजी करके क्या भारत विरोधियों को डराने लगा है, और भारत को कैसे रोका जाए, इस सवाल पर कप्तान ने जो कहा उसने विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी. सूर्या ने खुलकर तो इस पर हां नहीं बोला, लेकिन अपने बयान से ये जरूर संकेत दे दिए कि ये सवाल काफी हद तक ठीक है.

हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते- सूर्यकुमार यादव

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की विस्फोटक अप्रोच को लेकर कहा कि 'मैं सच में इस समय जो हो रहा है, उसका खूब आनंद ले रहा हूं. टीम का माहौल बहुत खुशहाल है और मैं सभी को उसी स्पेस में रखना चाहता हूं. हालात चाहे जैसे भी हों, हम इसी तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते. 200 या 210 रन का पीछा करते हुए हम बल्लेबाजों से यही चाहते हैं कि वो मैदान पर जाएं, खुद को खुलकर एक्सप्रेस करें, अपने स्पेस में खुश रहें. और आज ईशान ने बिल्कुल वही किया.'

ये भी पढ़ें:  IND vs NZ T20I: इस मामले में एशिया की बेताज बादशाह बनी Team India, घर में लगाया ये अनोखा शतक, फिर भी न्यूजीलैंड से है पीछे

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar Yadav

Trending news

गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
Stray Dogs Mass Death
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
North India
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
G RAM G
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
Bangladesh PM Sheikh Hasina Rajasthan Visit
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
Kashmir
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
BalaSaheb Thackeray
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी