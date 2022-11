IND vs NZ: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बुरी खबर, इस वजह से रद्द हो सकता है भारत-न्यूजीलैंड के बीच आखिरी मैच!

India vs New Zealand 3rd Odi Match: भारत (Team India) और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच बुधवार (30 नवंबर) को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. टीम इंडिया फिलहाल पहला मुकाबला हारकर सीरीज में 0-1 से पीछे है, ऐसे में सीरीज बराबरी पर खत्म करने के लिए उसे हर हाल में आखिरी मैच जीतना होगा. लेकिन इसी बीच फैंस के लिए इस मैच को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है.

रद्द हो सकता है वनडे सीरीज का आखिरी मैच

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:00 बजे और न्यूजीलैंड के समयानुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. लेकिन मुकाबले के समय क्राइस्टचर्च में 70 फीसदी बारिश की आशंका जताई जा रही है. आपको बता दें कि टी20 सीरीज का आखिरी मैच भी बारिश के चलते टाई पर खत्म हुआ था, लेकिन उस सीरीज में भारत ने 1-0 से जीत दर्ज की थी. वहीं इस बार टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पीछे है, ऐसे में ये मैच नहीं खेला जाता है तो न्यूजीलैंड सीरीज अपने नाम कर लेगा.

दूसरे वनडे में भी बारिश बनी थी बाधा

दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच हेमिल्टन में खेला गया था. ये मैच भी बारिश और खराब मौसम के चलते रद्द करना पड़ा था. टीम इंडिया की बल्लेबाजी के दौरान इस मैच में बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा. इसके बाद अंपायरों ने 29 ओवर प्रति पारी का मैच कराने का फैसला किया. लेकिन बारिश ने एक बार फिर मैच में खलल डाल दिया, जिसके चलते मैच को रद्द करना पड़ा.

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया

शिखर धवन (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव.

वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम

फिन एलेन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), केन विलियमसन (कप्तान), ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, लोकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, टॉम लैथम.

