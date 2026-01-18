Advertisement
trendingNow13077969
Hindi Newsक्रिकेटइस महारिकॉर्ड को बनाने में सचिन ने लगा दिया था अपना पूरा करियर, इंदौर में शतक जड़ते ही तोड़ देंगे रोहित शर्मा

इस महारिकॉर्ड को बनाने में सचिन ने लगा दिया था अपना पूरा करियर, इंदौर में शतक जड़ते ही तोड़ देंगे रोहित शर्मा

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज इंदौर के होल्कर स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. भारत के धाकड़ ओपनर रोहित शर्मा इस मैच में इतिहास रचने से केवल एक कदम दूर हैं. सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 18, 2026, 06:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस महारिकॉर्ड को बनाने में सचिन ने लगा दिया था अपना पूरा करियर, इंदौर में शतक जड़ते ही तोड़ देंगे रोहित शर्मा

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज इंदौर के होल्कर स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. भारत के धाकड़ ओपनर रोहित शर्मा इस मैच में इतिहास रचने से केवल एक कदम दूर हैं. सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

सचिन ने लगा दिया था अपना पूरा करियर

जिस महारिकॉर्ड को बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के 24 साल दे दिए, अब वह टूटने वाला है. रोहित शर्मा आज इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे वनडे मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. रोहित शर्मा अगर तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ देते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इंदौर में शतक जड़ते ही इतिहास रच देंगे रोहित

रोहित शर्मा के नाम फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान ओपनर के तौर पर 45 शतक जमाए थे. रोहित शर्मा अगर एक और सेंचुरी लगाते हैं तो वह मास्टर ब्लास्टर के इस महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे. रोहित शर्मा इस उपलब्धि के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले टॉप भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. वहीं, पूरी दुनिया में वह बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए?

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर के नाम पर दर्ज है. डेविड वॉर्नर ने एक ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 शतक ठोके हैं. इसके बाद रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर का नाम इस लिस्ट में आता है. रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर 45-45 शतकों के साथ फिलहाल बराबरी पर हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल काबिज हैं. क्रिस गेल ने ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 42 शतक ठोके थे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक (ओपनर के तौर पर)

1. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 49

2. रोहित शर्मा (भारत) - 45

3. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 45

4. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 42

5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 41

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
west bengal news in hindi
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
BMC चुनाव में हार के साइड इफेक्ट, किसी ने मांगा इस्तीफा; कहीं कारण बताओ नोटिस जारी
BMC Election 2026
BMC चुनाव में हार के साइड इफेक्ट, किसी ने मांगा इस्तीफा; कहीं कारण बताओ नोटिस जारी
'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
Latest West Bengal News
'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार