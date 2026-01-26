Advertisement
trendingNow13086520
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ 3rd T20I: अभिषेक-सूर्या के तूफान के बीच जसप्रीत बुमराह का बड़ा कारनामा, युवराज जैसा कर दिखाया कमाल

IND vs NZ 3rd T20I: अभिषेक-सूर्या के तूफान के बीच जसप्रीत बुमराह का बड़ा कारनामा, युवराज जैसा कर दिखाया कमाल

IND vs NZ 3rd T20I: टी20 में भारतीय टीम के लिए विकेट की उम्मीद अगर किसी गेंदबाज से की जाती है तो वो जसप्रीत बुमराह हैं. जब सभी गेंदबाजों की पिटाई हो रही होती है, तब जसप्रीत आते हैं और टीम को सफलता दिलाते हैं. इस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में युवराज सिंह जैसा एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 26, 2026, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jasprit Bumrah
Jasprit Bumrah

IND vs NZ 3rd T20I: जसप्रीत बुमराह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में मैच विनर हैं. उनके जैसा तेज गेंदबाज हर टीम चाहती है. यह खिलाड़ी जब-जब मैदान पर उतरता है, तब-तब कुछ खास करता है. न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में इस दिग्गज बॉलर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया. अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव के तूफान के बीच वो टीम इंडिया की जीत के हीरो बने और कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसके चलते पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की बराबरी कर ली है. आखिर बुमराह ने कौन सा कमाल किया, इसे जानने से पहले ये जानिए कि मुकाबले में वो भारत की जीत के हीरो कैसे बने.

गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 में जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी. उनकी सटीक गेंदबाजी के सामने कीवी बल्लेबाज बेबस नजर आए. बुमराह ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 3 विकेट झटके. उन्होंने तूफानी ओपनर टिम सिफर्ट को क्लीन बोल्ड किया, फिर कप्तान मिचेल सैंटनर को फंसाया और आखिर में काइल जैमीसन का शिकार भी किया. वो लगातार कीवी टीम को झटके देते रहे.

सूर्या-अभिषेक के तूफान के बीच छाए जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 20 ओवर में 153 रन पर रोक दिया. इसके बाद भारत ने इस लक्ष्य को सिर्फ 10 ओवर में चेज कर लिया. बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जमकर तबाही मचाई. अभिषेक ने 20 गेंदों पर 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से 68 रन ठोके, जबकि कप्तान सूर्या ने 26 गेंदों पर 3 छक्के और 6 चौकों के साथ 57 रन बनाए. हालांकि जीत के असली हीरो जसप्रीत बुमराह ही रहे, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Add Zee News as a Preferred Source

युवराज सिंह की बराबरी की

जसप्रीत बुमराह ने गुवाहाटी में जीते गए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड के दम पर युवराज सिंह की बराबरी कर ली है. भारत के लिए युवराज सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में 7 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता था और अब बुमराह ने भी 7 बार यह कमाल कर दिखाया है. इस लिस्ट में टॉप पर सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली हैं, जिन्होंने 16-16 बार यह अवॉर्ड अपने नाम किया है.

भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

सूर्यकुमार यादव- 16

विराट कोहली- 16

रोहित शर्मा- 14

अक्षर पटेल- 8

जसप्रीत बुमराह- 7

युवराज सिंह- 7

ये भी पढ़ें:  जीत अब आदत बन गई है....Team India ने T20I में बना डाला नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखती रह गई ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Jasprit Bumrah

Trending news

पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
first republic day
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
77th Republic Day 2026
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
bengal elections
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: 77वें गणतंत्र दिवस पर नागपुर में RSS हेडक्वार्टर में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज, परेड में दुनिया देखेगी नए भारत की ताकत
77th Republic Day 2026
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: 77वें गणतंत्र दिवस पर नागपुर में RSS हेडक्वार्टर में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज, परेड में दुनिया देखेगी नए भारत की ताकत
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
Republic Day 2026
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का दम, घर बैठे लाइव देखें परेड
77th Republic Day parade
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का दम, घर बैठे लाइव देखें परेड
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
Republic Day 2026
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
congress
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...
Sahar Sheikh News
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...
'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी पर बवाल
West bengal elections
'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी पर बवाल