Advertisement
trendingNow13086412
Hindi Newsक्रिकेटजो कभी नहीं हुआ वो Team India ने कर दिखाया...गोली की रफ्तार से बना डाले 5 महारिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट में मची खलबली

जो कभी नहीं हुआ वो Team India ने कर दिखाया...'गोली की रफ्तार' से बना डाले 5 महारिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट में मची खलबली

IND vs NZ 3rd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा टी20 भारत ने बेखौफ अंदाज में जीता. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले कातिलाना गेंदबाज की और न्यूजीलैंड को 153 रनों पर रोक दिया, फिर इस टारगेट को सिर्फ 10 ओवर में हासिल कर लिया. मुकाबले में चौके-छक्कों की बारिश हुई और भारत ने जीत के साथ 5 महारिकॉर्ड बान दिए.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs NZ 3rd T20I
IND vs NZ 3rd T20I

IND vs NZ 3rd T20I: टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है. इस मेगा इवेंट से पहले टीम इंडिया दमदार फॉर्म में है. अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के पहले तीनों मैच जीतकर उसने ये बता दिया कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी. सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया बेखौफ अंदाज में खेल रही है. नागपुर और रायपुर में गर्दा उड़ाने के बाद सूर्या की सेना गुवाहाटी में भी उसी अंदाज में उतरी और ऐसी तबाही मचाई कि रिकॉर्ड की बारिश हो गई. भारत ने 154 रनों का टारगेट सिर्फ 10 ओवर में चेज कर डाला. बल्लेबाजी ऐसी रही कि पूरी दुनिया हैरान रह गई.

तीसरे टी20 में 154 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव मैदान पर उतरे और गोली की रफ्तार से रनों की बारिश कर दी. मैदान पर सिर्फ चौके-छक्के उड़ते दिखे. नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया ने 5 दमदार रिकॉर्ड बना डाले. ऐसे रिकॉर्ड, जिन्हें जानकर हर किसी के होश उड़ गए. भारत ने 10 छक्के और 16 चौके लगाकर 60 गेंदों में मैच खत्म कर दिया. न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई.

अब जानते हैं उन 5 तूफानी रिकॉर्ड्स के बारे में, जो इस मैच में बने.

Add Zee News as a Preferred Source

1. टारगेट का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत

टीम इंडिया ने 154 रनों का टारगेट सिर्फ 60 गेंदों पर चेज कर दिया. यह टी20 इंटरनेशनल मैच में किसी भी फुल मेंबर टीम के खिलाफ इतने बड़े टारगेट का पीछा करते हुए सबसे तेज और सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था, जिसने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 37 गेंदें बाकी रहते मैच जीता था.

2. टीम ने लगाई सबसे तेज फिफ्टी

इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने 3.1 ओवर यानी 19 गेंदों में 50 रन पूरे किए, जो टीम की तरफ से आई सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड भी है. इससे पहले टीम इंडिया ने 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ 22 गेंदों में पचासा जड़ा था.

3. पावरप्ले में बनाया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

भारत ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 94 रन ठोक दिए थे. यह टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है. भारत का पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर 95/1 है, जो 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में बना था.

4. न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर

5 ओवर में 94 रन बनाकर भारत ने एक और कमाल किया. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है. टीम इंडिया ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने 2018 में ऑकलैंड में पहले 6 ओवर में कीवी टीम के खिलाफ बिना कोई विकेट खोए 91 रन बनाए थे.

5. न्यूजीलैंड को लगातार 5 सीरीज हराईं

टीम इंडिया ने पहले तीन मैच जीतकर सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. टीम इंडिया ने कीवी टीम को लगातार 5वीं सीरीज हराने का कमाल कर दिखाया है. भारत की सरजमीं पर न्यूजीलैंड अब तक एक भी टी20 सीरीज नहीं जीत पाया है. हालांकि, इस टीम ने साल 2019 में अपने घरेलू मैदान पर भारत को 2-1 से टी20 सीरीज में जरूर मात दी थी.

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए भारत ने 10 ओवर में जीत हासिल की. गुवाहाटी में खेले गए इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी. उन्होंने 20 गेंदों पर 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से 68 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों पर 57 रनों की कप्तानी पारी खेली. भारत की जीत के हीरो जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

ये भी पढ़ें: IND vs NZ 3rd T20I: सूर्यकुमार यादव का बड़ा करिश्मा...जीत की हैट्रिक के दम पर तोड़ा विराट कोहली का ये महारिकॉर्ड

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
bengal elections
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
Republic Day 2025 Live Updates: इस 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी नए भारत की ताकत, 77वां गणतंत्र दिवस क्यों हैं खास?
77th Republic Day 2026
Republic Day 2025 Live Updates: इस 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी नए भारत की ताकत, 77वां गणतंत्र दिवस क्यों हैं खास?
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
Republic Day 2026
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
Republic Day 2026
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
congress
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...
Sahar Sheikh News
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...
'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी पर बवाल
West bengal elections
'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी पर बवाल
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; सीमा में कर रहा था घुसपैठ
Jammu Kashmir
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; सीमा में कर रहा था घुसपैठ
भारत के गणतंत्र की विकास यात्रा के 76 सालों में आया कितना बदलाव? कहां तक पहुंचे हम
26 January
भारत के गणतंत्र की विकास यात्रा के 76 सालों में आया कितना बदलाव? कहां तक पहुंचे हम
लाउडस्पीकर की वजह से कोलकाता में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच
west bengal news in hindi
लाउडस्पीकर की वजह से कोलकाता में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच