जो कभी नहीं हुआ वो Team India ने कर दिखाया...'गोली की रफ्तार' से बना डाले 5 महारिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट में मची खलबली

IND vs NZ 3rd T20I: टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है. इस मेगा इवेंट से पहले टीम इंडिया दमदार फॉर्म में है. अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के पहले तीनों मैच जीतकर उसने ये बता दिया कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी. सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया बेखौफ अंदाज में खेल रही है. नागपुर और रायपुर में गर्दा उड़ाने के बाद सूर्या की सेना गुवाहाटी में भी उसी अंदाज में उतरी और ऐसी तबाही मचाई कि रिकॉर्ड की बारिश हो गई. भारत ने 154 रनों का टारगेट सिर्फ 10 ओवर में चेज कर डाला. बल्लेबाजी ऐसी रही कि पूरी दुनिया हैरान रह गई.

तीसरे टी20 में 154 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव मैदान पर उतरे और गोली की रफ्तार से रनों की बारिश कर दी. मैदान पर सिर्फ चौके-छक्के उड़ते दिखे. नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया ने 5 दमदार रिकॉर्ड बना डाले. ऐसे रिकॉर्ड, जिन्हें जानकर हर किसी के होश उड़ गए. भारत ने 10 छक्के और 16 चौके लगाकर 60 गेंदों में मैच खत्म कर दिया. न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई.

अब जानते हैं उन 5 तूफानी रिकॉर्ड्स के बारे में, जो इस मैच में बने.

1. टारगेट का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत

टीम इंडिया ने 154 रनों का टारगेट सिर्फ 60 गेंदों पर चेज कर दिया. यह टी20 इंटरनेशनल मैच में किसी भी फुल मेंबर टीम के खिलाफ इतने बड़े टारगेट का पीछा करते हुए सबसे तेज और सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था, जिसने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 37 गेंदें बाकी रहते मैच जीता था.

2. टीम ने लगाई सबसे तेज फिफ्टी

इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने 3.1 ओवर यानी 19 गेंदों में 50 रन पूरे किए, जो टीम की तरफ से आई सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड भी है. इससे पहले टीम इंडिया ने 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ 22 गेंदों में पचासा जड़ा था.

3. पावरप्ले में बनाया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

भारत ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 94 रन ठोक दिए थे. यह टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है. भारत का पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर 95/1 है, जो 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में बना था.

4. न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर

5 ओवर में 94 रन बनाकर भारत ने एक और कमाल किया. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है. टीम इंडिया ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने 2018 में ऑकलैंड में पहले 6 ओवर में कीवी टीम के खिलाफ बिना कोई विकेट खोए 91 रन बनाए थे.

5. न्यूजीलैंड को लगातार 5 सीरीज हराईं

टीम इंडिया ने पहले तीन मैच जीतकर सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. टीम इंडिया ने कीवी टीम को लगातार 5वीं सीरीज हराने का कमाल कर दिखाया है. भारत की सरजमीं पर न्यूजीलैंड अब तक एक भी टी20 सीरीज नहीं जीत पाया है. हालांकि, इस टीम ने साल 2019 में अपने घरेलू मैदान पर भारत को 2-1 से टी20 सीरीज में जरूर मात दी थी.

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए भारत ने 10 ओवर में जीत हासिल की. गुवाहाटी में खेले गए इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी. उन्होंने 20 गेंदों पर 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से 68 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों पर 57 रनों की कप्तानी पारी खेली. भारत की जीत के हीरो जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

