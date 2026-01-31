Advertisement
trendingNow13092151
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: फाइनल टी20 में होंगे बड़े बदलाव! दो घातक प्लेयर्स की हो सकती है एंट्री, कप्तान सूर्या क्या लेंगे फैसला?

IND vs NZ: फाइनल टी20 में होंगे बड़े बदलाव! दो घातक प्लेयर्स की हो सकती है एंट्री, कप्तान सूर्या क्या लेंगे फैसला?

IND vs NZ 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज शाम 7:00 बजे से तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड मैदान पर खेला जाएगा. भारत यह टी20 इंटरनेशनल सीरीज पहले ही जीत चुका है. पांच मैचों की इस T20I सीरीज में भारत 3-1 से आगे है. तिरुवनंतपुरम में होने वाले इस पांचवें और आखिरी T20I मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 31, 2026, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs NZ: फाइनल टी20 में होंगे बड़े बदलाव! दो घातक प्लेयर्स की हो सकती है एंट्री, कप्तान सूर्या क्या लेंगे फैसला?

IND vs NZ 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज शाम 7:00 बजे से तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड मैदान पर खेला जाएगा. भारत यह टी20 इंटरनेशनल सीरीज पहले ही जीत चुका है. पांच मैचों की इस T20I सीरीज में भारत 3-1 से आगे है. तिरुवनंतपुरम में होने वाले इस पांचवें और आखिरी T20I मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं. ऑलराउंडर अक्षर पटेल इस मैच में खेलने के दावेदार हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को आराम देकर उनके वर्कलोड को मैनेज करने पर विचार कर सकती है.

फाइनल टी20 में होंगे बड़े बदलाव!

स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें पिछले दो T20I में आराम दिया गया था, विशाखापत्तनम में चौथे T20I के बाद से नेट्स में लगातार बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी लय में दिख रहे हैं. वरुण चक्रवर्ती को तिरुवनंतपुरम T20I मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. इस बीच, चोट की वजह से चौथा T20I मैच मिस करने के बाद ईशान किशन पांचवें T20I मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में वापसी कर सकते हैं. ईशान किशन ने मैच से पहले खूब ट्रेनिंग की है, नेट में एक घंटे से ज्यादा समय बिताया और बिना रुके स्पिन और पेस दोनों तरह की गेंदों का सामना किया.

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान किशन की हो सकती है एंट्री

ट्रेनिंग के दौरान ईशान किशन की एनर्जी को देखकर लगता है कि वह पूरी तरह फिट हैं और प्लेइंग XI में वापस आने के लिए तैयार हैं. ईशान किशन के नंबर 3 पर अपनी जगह वापस पाने की संभावना है और मिडिल ऑर्डर में जगहों के लिए मुकाबला तेज हो रहा है. ऐसे में भारत आखिरी T20I का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन को ठीक करने और टीम की गहराई को आंकने के लिए कर सकता है.

फिन एलन न्यूजीलैंड टीम से जुड़े

इस बीच, जहां तक ​​न्यूजीलैंड की बात है, फिन एलन जो बिग बैश लीग (BBL) में खेलने के बाद टीम से जुड़े हैं, उनके डेवोन कॉनवे की जगह टॉप ऑर्डर में खेलने की उम्मीद है. हालांकि, माइकल ब्रेसवेल की उपलब्धता को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि इंदौर में तीसरे और आखिरी वनडे में फील्डिंग करते समय उन्हें बाएं पैर की पिंडली में हल्का खिंचाव आ गया था.

पांचवें टी20 मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
DNA
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
World News
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
bengaluru news
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
Punjab
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन