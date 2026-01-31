IND vs NZ: फाइनल टी20 में होंगे बड़े बदलाव! दो घातक प्लेयर्स की हो सकती है एंट्री, कप्तान सूर्या क्या लेंगे फैसला?

IND vs NZ 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज शाम 7:00 बजे से तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड मैदान पर खेला जाएगा. भारत यह टी20 इंटरनेशनल सीरीज पहले ही जीत चुका है. पांच मैचों की इस T20I सीरीज में भारत 3-1 से आगे है. तिरुवनंतपुरम में होने वाले इस पांचवें और आखिरी T20I मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं. ऑलराउंडर अक्षर पटेल इस मैच में खेलने के दावेदार हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को आराम देकर उनके वर्कलोड को मैनेज करने पर विचार कर सकती है.

फाइनल टी20 में होंगे बड़े बदलाव!

स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें पिछले दो T20I में आराम दिया गया था, विशाखापत्तनम में चौथे T20I के बाद से नेट्स में लगातार बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी लय में दिख रहे हैं. वरुण चक्रवर्ती को तिरुवनंतपुरम T20I मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. इस बीच, चोट की वजह से चौथा T20I मैच मिस करने के बाद ईशान किशन पांचवें T20I मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में वापसी कर सकते हैं. ईशान किशन ने मैच से पहले खूब ट्रेनिंग की है, नेट में एक घंटे से ज्यादा समय बिताया और बिना रुके स्पिन और पेस दोनों तरह की गेंदों का सामना किया.

ईशान किशन की हो सकती है एंट्री

ट्रेनिंग के दौरान ईशान किशन की एनर्जी को देखकर लगता है कि वह पूरी तरह फिट हैं और प्लेइंग XI में वापस आने के लिए तैयार हैं. ईशान किशन के नंबर 3 पर अपनी जगह वापस पाने की संभावना है और मिडिल ऑर्डर में जगहों के लिए मुकाबला तेज हो रहा है. ऐसे में भारत आखिरी T20I का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन को ठीक करने और टीम की गहराई को आंकने के लिए कर सकता है.

फिन एलन न्यूजीलैंड टीम से जुड़े

इस बीच, जहां तक ​​न्यूजीलैंड की बात है, फिन एलन जो बिग बैश लीग (BBL) में खेलने के बाद टीम से जुड़े हैं, उनके डेवोन कॉनवे की जगह टॉप ऑर्डर में खेलने की उम्मीद है. हालांकि, माइकल ब्रेसवेल की उपलब्धता को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि इंदौर में तीसरे और आखिरी वनडे में फील्डिंग करते समय उन्हें बाएं पैर की पिंडली में हल्का खिंचाव आ गया था.

पांचवें टी20 मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.